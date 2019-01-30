Протухшее мясо: СК проверил детсадовские и школьные обеды в Бердске

Директор бердского управления образования и молодежном политики Жанна Тузова сообщила «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 29 января, что 30 августа 2018 года из Следственного отдела по городу Обь Новосибирской области СУ СК РФ в адрес управления образования поступал запрос об информации по организации питания в школьных и дошкольных учреждениях. При этом Тузова заверила, что на столы в детсадах и школ поступает качественная еда, без полуфабрикатов от сторонних организаций.

Жанна Леонидовна рассказала, что в школе № 1, детсадах № 9 «Теремок», № 15 «Ручеек» и № 24 «Пчелка» Бердска в 2018 году были заключены контракты с поставщиками мясной продукции: ООО «СОЮЗ», ООО «МясоТорг», ИП Прокин С.А. 9 января 2018 года детский сад № 15 заключил прямой договор на поставку мясной продукции с ИП Прокин С.А. В январе 2019 года новых контрактов заключено не было, действуют контракты с 2018 года с ИП Прокин С.А.

-Образовательные организации Бердска самостоятельно осуществляют приобретение пищевой продукции через контракты и прямые договоры закупки продуктов питания. Кроме того, организация питания в образовательных организациях города осуществляется самостоятельно посредством столовых полного цикла, что исключает использование полуфабрикатов — котлет, тефтелей так далее от сторонних организаций, — ответила на письменный запрос Жанна Тузова.

Она подчеркнула, что в школах и детсадах обязательно организуется внутренний производственный контроль пищи. В образовательных организациях Бердска утверждены бракеражные комиссии для внутреннего контроля за поступающими продуктами питания. В состав комиссии входят, как правило: заведующий столовой, руководитель структурного подразделения образовательной организации, представитель администрации школы, медицинский работник по согласованию. Жанна Тузова заверила, что в бракеражные комиссии входят родители, а это позволяет проводить независимый мониторинг и оценку качества горячего питания в школах.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что информационный портал SMI 8 провел собственное журналистское расследование и выяснил, что 10 социальных учреждений кормили протухшим мясом своих подопечных в Новосибирской области. По их сведениям, в злополучный список попали детские сады, школа и горбольница Новосибирска. Протухшие котлеты, которые попали на столы в соцучереждения, были изготовлены якобы продовольственной компании ООО «МТК МК».

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По словам Жанны Тузовой, при поступлении продовольственного сырья и пищевой продукции заведующий столовой обязан проверить: соответствие продукции данным в товарно-транспортной накладной по наименованиям, количеству, сроки годности продовольственного сырья и пищевой продукции, провести визуальный контроль за отсутствием порчи в каждой партии продукции методом органолептической оценки по внешнему виду, запаху, текстуре и консистенции, провести идентефикацию информации на маркировочных ярлыках продукции и упаковке с информацией указанной в товарно-сопроводительных документах, соответствие маркировки и упаковки продукции требованиям государственных стандартов, целостность каждой упаковки.

Как правило, к поставляемому товару предъявляются требования на соответствие ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», СанПиН 2.3.2.1078-01«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

-Соответствие товаров вышеуказанным требованиям на момент поставки подтверждается декларациями о соответствии. Результаты входного контроля заносятся в «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» по установленной форме. При нарушении вышеперечисленных требований заведующий столовой сообщает руководителю организации о том, что продукция не подлежит приему, составляется акт, продукция возвращается поставщику, — констатировала Жанна Леонидовна.

Кроме того, медицинские работники осуществляют регулярный контроль за соблюдением санитарно-эпидемического режима на пищеблоке в соответствии с требованиями. А для дополнительного контроля поступающего продовольственного сырья все образовательные организации Бердска в 2018 году прошли регистрацию и осуществляют работу в системе ФГИС «Меркурий», что позволяет организовать работу с добросовестными поставщиками продуктов питания, которые обязаны пройти регистрацию в системе и предоставить доступ ко всем ветеринарным сопроводительным документам к продукции.

Специалистами МКУ «Управление образования и молодежной политики» для контроля над организацией питания в школах и детских садах ежемесячно проводятся анализ охвата горячим питанием обучающихся, выполнение натуральных норм питания, проведение лабораторных исследований.

Как сообщила «Курьер, Среда. Бердск» Жанна Тузова, в декабре 2018 года МКУ «Управление образования и молодежной политики» провел плановую проверку организации горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях города. Проверка выявила, что в целом в общеобразовательных организациях обеспечен систематический и эффективный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к организации горячего питания обучающихся.

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с нормами и правилами СанПиН 2.4.5.2409-08 в специальных помещениях, в зависимости от классов продуктов. Соблюдены условия хранения продуктов на стеллажах. Складские помещения для хранения продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами.

-Рационы питания обучающихся 1-11 классов оптимально структурированы по количественным и качественным характеристикам, гарантированно безопасны и физиологически обоснованы. Примерные 10-12-ти дневные меню разработаны с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся с 7 по 11 классы в возрасте от 12 до 18 лет, — резюмировала директор управления образования Бердска.

Она подчеркнула, что при разработке меню учитываются продолжительность пребывания обучающихся в школе, возрастная категория и физические нагрузки обучающихся. Меню согласованы и утверждены руководителями общеобразовательных организаций и территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области города Бердска.

Информационный портал SMI 8 сообщал о то, что Роспотребнадзор Новосибирской области вынес предписание компании ООО «МТК МК» в виду грубых нарушений в мясном цехе, производство было приостановлено, а его учредителю выписан административный штраф в размере 100 000 рублей.

-Выявленные факты в процессе проверки установили тяжелейшее состояние производственного контроля внутри предприятия, отсутствие должного санитарно-гигиенического статуса. И несоответствие всех технических регламентов на получение в конечном итоге мясного изделия, — рассказал журналисту SMI 8 руководитель пресс-службы управления ветеринарии региона Юрий Шмидт.

Как следует из документальных исследований, зеленовато-желтое мясо обрабатывали, накачивая смесью «Мастер Микс-42», а затем увозили в ООО «Союз», расположенный в Первомайском районе Новосибирска и также осуществляющий поставку мясных изделий по госконтракту в детсады №24, 9 и 15 и школу №1 Бердска. Мясные деликатесы поступали в детские сады и горбольницу Новосибирска.

Бывший работник «МТК МК» рассказал, что мясо в производственный цех поступало испорченным и исключительно ночью, а санитарные условия оставляли желать лучшего. Он подтвердил, что заплесневелое мясо, валяющееся на земле, руководитель компании отправлял в детсады, школу и горбольницу Новосибирска.

Справка

Общая численность обучающихся в школах Бердска по состоянию на 01.12.2018 составляет 12 749 человек, из них охвачены горячим питанием 11 805. Из них 2785 человек льготной категории.