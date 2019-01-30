Никогда не есть в одиночку советует библиотекарь чиновникам Бердска

Традиционный обзор новинок литературы, поступивших в библиотеки города, провела для чиновников 28 января директор ЦБС Бердска Наталья Рыхторова.

Первая представленная книга — международный бестселлер «Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга».

— Широкий круг знакомств руководителя помогает решить если не все, то очень многие вопросы. Именно поэтому одним из главных навыков менеджмента считается нетворкинг — умение открыто и искренне общаться с самыми разными людьми. Автор книги Кейт Феррацци делится секретами построения общения не только для работы, с помощью ее советов вы украсите свою жизнь общением с интересными собеседниками. Вы узнаете, как разговаривать с кем угодно, как вести переговоры и убеждать партнеров. И как слышать все насквозь, — анонсировала бестселлер Рыхторова.

Автор видео Галина Панчева



Монсе Доменек «Монстры под кроватью». Детские страхи — это то, с чем сталкивается большинство родителей. Взрослые зачастую не склонны относиться к ним, как к чему-то серьезному, и совершенно напрасно. Страх может стать навязчивым, закрепиться и способен причинить немало страданий в дальнейшей жизни. Как вы относитесь к паукам? Змеям? Глубине? Шуршанию в темноте? Это и есть остатки детских страхов. Автор книги объясняет природу детских страхов и делится своей методикой их преодоления. В книге даны игровые задания, упражнения и даже сказки, рассчитанные на детей разного возраста. А краткие алгоритмы-памятки в конце книги помогут вам лучше запомнить важную информацию.

Из художественной литературы Наталья Рыхторова рекомендовала прочесть сборник рассказов Елены Долгопят «Родина».

— Зачастую у нас мало времени для чтения толстых книг. Есть выход — можно прочесть рассказ. Герои рассказов Елены Долгопят словно вышли из гоголевской «Шинели». Сами рассказы изысканные, с неожиданной концовкой, многослойные. Каждая история становится вызовом современности и философским размышлением о ней. В рассказах под стать зимнему настроению представлено несбывшееся, неслучившееся, потерянное и затаившееся до прихода весны, — рассказала Рыхторова.