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Приговор: 10 лет получил убивший в 2005 году из карабина соперника в кафе «Аквариум» Новосибирска

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Приговор: 10 лет получил убивший в 2005 году из карабина соперника в кафе «Аквариум» Новосибирска

Осужденному не понравилось, что его девушку пригласили на танец. И он решил расправиться с оппонентами с помощью «Сайги». Он преступления до наказания прошло 13 лет.

30.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Приговор: 10 лет получил убивший в 2005 году из карабина соперника в кафе Аквариум Новосибирска

Вступил в силу приговор суда об убийстве у кафе-бара «Аквариум»

Приговором Центрального районного суда Новосибирска от 6 ноября 2018 года Степанов осуждён по совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 УК РФ (два эпизода), п.«а» ч.2 ст.112 УК РФ, ч.1 ст.105 УК РФ, к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В судебном заседании установлено, что в ночь с 13 на 14 апреля 2005 года в кафе-баре «Аквариум», расположенном на территории Первомайского сквера в Центральном районе Новосибирска, Степанов вступил в конфликт с ранее незнакомым ему мужчиной и его компанией на почве того, что тот пригласил его девушку на танец.

Около 4 часов утра Степанов, вооружившись гладкоствольным карабином «Сайга-410», вышел вслед за потерпевшими из бара на улицу, где на почве личных неприязненных отношений произвёл в него и находящихся рядом с ним трех мужчин множественные (не менее 6) прицельные выстрелы, причинив потерпевшим вред здоровью разной степени тяжести.

После этого он повалил еще одного потерпевшего на землю, и нанёс ему торцом дульной насадки карабина черепно-мозговую травму, от которой тот скончался на месте.

После совершения преступления осуждённый скрылся, длительное время находился в федеральном розыске.

Судебной коллегией по уголовным делам Новосибирского областного суда приговор изменён, Степанов освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за два преступления, предусмотренные ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), в остальной части приговор оставлен без изменения.

По совокупности преступлений Степанову назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 29 января.


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