Фотомарафон «Новогодний хоровод» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»

И снова — всех с Новым годом! В газете «Курьер. Среда.Бердск», вышедшей 30 января, опубликован праздничный фотомарафон «Новогодний хоровод». Мы опубликовали ваши прекрасные снимки с празднования 2019 года!

Спешите за газетой! Подарите ее своим родным и любимым людям!

Фотомарафон есть и в нашей группе ВКонтакте.