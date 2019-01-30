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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

В этом номере — итоги фотомарафона «Новогодний хоровод» и лунный календарь дачника. Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.

30.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск», №3/2019

Сегодня, 30 января, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №3/2019.

В номере вы прочтете:

1. Стрельбу из ружья и пистолета устроила на тропе здоровья компания с ребенком в Бердске.

2. Страшный пожар: чудом выжили две семьи, два дома сгорели, люди остались безо всего.

3. Снова прорвало. Потоп у школы №13. Каждый год Бердск должен менять 38 км труб.

4. Парк превратили в отхожее место для собак.

5. Вор срезал кабели заземления в 8 высотках. Ущерб 400 тыс. рублей.

6. Почему выросли в квитанциях суммы по оплате за тепло?

7. Начали строить новый вокзальный комплекс за 500 млн рублей на бердском вокзале.

8. Коллекторы требуют от грузчиков выбивать ногами двери должников.

9. За 500 млн рублей судятся банки с бердской компанией «Мастер и К».

10. Бердская горбольница оживает: ремонт, переезд, перспективы.

11. Победители: Иван Гуров воевал с японцами и заслужил медаль «За отвагу».

12. Выросли пособия по безработицы и пенсии у жителей Бердска.

13. Как государство помогает семьям с детьми.

14. По каким улицам ходят бердские автобусы.

15. Шторы и телевизор нужны в паллиативное отделение в Линево.

На обложке — Слава Богу, живы! Дом сгорел — кредит остался.

Газету можно купить в специализированных киосках и продуктовой сети «Продсиб». Покупая газету «Курьер. Среда. Бердск» всего за 15 рублей, вы помогаете выпускать сайт www.kurer-sreda.ru.


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