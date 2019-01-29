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Власть поймала маршрутку №15 на сходе с рейса после 20.00 в Бердске

За выходом каждого рейса следят по системе ГЛОНАСС. С перевозчиками-нарушителями будут вести претензионную работу и разрывать контракты.

29.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Власть поймала маршрутку №15 на сходе с рейса после 20.00 в Бердске

Ежедневно на бердские дороги выходит более 120 маршруток

Ведут работу по подключению к системе ГЛОНАСС с частными перевозчиками сотрудники отдела транспорта и дорожного хозяйства Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после новогодних праздников мэр Евгений Шестернин дал задание отделу транспорта и дорожного хозяйства: все перевозчики должны работать только в системе ГЛОНАСС. И если транспорт не выходит на линию, то начинать претензионную работу и при регулярном нарушении договора, когда маршрутки систематически не выходят на линию, разрывать договор с перевозчиком. Принятию такого решения послужили многочисленные жалобы бердчан на долгое ожидание на остановках маршрутных такси. Шестернин поручил еженедельно докладывать о перевозчиках, которые не выполняют обязательств, и какая претензионная работа проводится с ними. Отдел транспорта и дорожного хозяйства проводил ежедневный мониторинг общественного транспорта по системе ГЛОНАСС. По результатам выявили некоторые нарушения. Но между тем бердчане отметили, что маршрутки стали ходить лучше. Мэр акцентировал, что ежедневная проверка выхода транспорта на линию должна стать постоянным форматом работы отдела транспорта.

— На сегодняшний день в системе уже отражено порядка 90% автобусов. Эту цифру будем постоянно увеличивать. Проведен ежедневный мониторинг коммерческих маршрутов. В среднем за неделю выход на линию составил 95%. Из 132 автобусов в рабочие дни следует порядка 125. В разрезе каждого маршрута ситуация выглядит следующим образом. 11, 12, 13, 14 и 17 маршруты выполняют рейсы на 98-100%. По маршруту №15 зафиксирован сход транспорта с линии 21 и 22 января после 20.00. Перевозчик ООО «Экспресс-Сервис». Составлен акт и принято объяснение с перевозчика, — доложила на совещании чиновников 28 января начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

Эта неделя будет морозной. Контроль за перевозчиками будет усилен. Особенно в утренние и вечерние часы, как по коммерческим маршрутам, так и по муниципальным, отметила Нятина.

По словам Евгения Шестернина, в условия контракта входила и установка системы ГЛОНАСС. Перевозчики это обязаны делать. То что 10% не имеют системы ГЛОНАСС — это их проблемы.

— Оборудование не ставится так долго, как о том рассказывают. Нужно завершить эту работу. Поставьте для себя сроки реальные. И с перевозчиками нужно продолжить работу. По 15 маршруту — накопительно по претензионной работе, — подчеркнул мэр.


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