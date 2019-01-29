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Бизнес идет во власть Бердска. На консультации

31 января состоится очередной приемный день в мэрии. Бердские чиновники ответят на вопросы предпринимателей.

29.01.2019 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска Нет комментариев
 
Бизнес идет во власть Бердска. На консультации

Статуэтка «Бизнес-Успех» Бердск получил за успешное взаимодействие власти и предпринимателей

В четверг, 31 января, состоится очередной прием руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей Бердска чиновниками.

Еще в мае 2018 года на круглом столе с участием представителей администрации и бизнеса, по просьбе предпринимательского сообщества было принято решение об утверждении единого приемного дня — последний четверг каждого месяца с 14.00 до 16.00. В январе день приема выпадает на 31 января.

В ходе консультирования представителям бизнеса предоставляется возможность задать интересующие вопросы, связанные с ведением предпринимательской деятельности, руководителям и специалистам структурных подразделений администрации Бердска.


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