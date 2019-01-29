На сбившего 4-летнюю девочку в Линево водителя Peugeot завели дело

Ходит в детсад получившая травмы в дорожно-транспортном происшествии 4-летняя Машенька из Линево. Она выздоровела, но никому не известно, как черепно-мозговая травма может отразиться на ней в дальнейшем, отметил отец девочки. На пьяного водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, возбуждено уголовное дело, сообщает «Весь Искитим» сегодня, 29 января.

Как сообщал сайт «Весь Искитим», 7 декабря в 18.00 в поселке Линево 48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по проспекту Мира и у дома №42/1 допустил наезд на 4-летнюю девочку. Ребенок с матерью переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка получила различные травмы, бригада скорой помощи доставила ее в медицинское учреждение. Водитель иномарки попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции во дворе дома №42 по проспекту Мира. В отношении него составлены административные протоколы по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 12.26 Кодекса об административных правонарушениях РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч. 2 ст. 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). По факту ДТП проводилась доследственная проверка.

Автор видео Константин Шаймарданов



Машенька — младший ребенок в многодетной семье Владимира Козлова. В тот вечер супруга Владимира вела детей из детсада. Машу сбили на глазах ее 7-летней сестренки и 5-летнего братишки.Водитель остановился в 50-100 метрах от места ДТП. Потом он подошел и извинился, у матери прощения попросил, описывает происходившее со слов очевидцев Козлов. Очевидцы же и утверждали, что от водителя разило спиртным. Затем виновник ДТП уехал. Полицейские задержали его во дворе дома.

По словам Козлова, в больнице Маше поставили диагноз «тупая травма живота, тяжелый ушиб головного мозга». Погрузили ее в искусственную кому. Спустя три дня обнаружили еще и сотрясение головного мозга, назначили дополнительное лечение.

После ДТП на change.org появилась петиция, составленная Юлией Федосеевой. В адрес Следственного комитета. Прозвучал призыв не дать уйти от ответственности водителю, бывшему полицейскому, сбившему на пешеходном переходе в Линево Искитимского района. За два дня под ней подписались 950 человек.

Маша пошла на поправку. После лечения и обследования в областной больнице ее 17 декабря выписали домой. Назначили лечение в домашних условиях и наблюдение у невролога.

Произошедшее с Машенькой негативно отразились на ее братике и сестренке, которые были очевидцами дорожной аварии. На голове 7-летней сестренки родители нашли седой волосок.

— Мы стараемся не говорить с детьми о том, что произошло. Не хотим их травмировать. Машенька выздоровела и уже ходит в детсад. Но никто не знает, как может сказаться на ней травма в будущем, — рассказал сайту «Весь Искитим» 29 января Владимир Козлов.

По словам Владимира Козлова его супругу вместе с Машей вызывали в Следственный комитет. Туда пришел детский и хотел поговорит с девочкой по ДТП. Маша не стала об этом говорить, отметил Козлов.

— Виновник ДТП приходил пьяный вместе с братом и извинялся перед матерью Маши. А она сказала, что с ним в таком виде разговаривать не будет, — рассказал Владимир Александрович.

Как сообщил сайту «Весь Искитим» 29 января старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, 12 декабря 2018 года следователем СО МВД России «Искитимский» по факту наезда на малолетнюю на проезжей части в Линево Искитимского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ.

— В настоящее время уголовное дело передано для производства предварительного расследования в следственный отдел СК по Искитимскому району, расследование продолжается, — подчеркнул Чечулин.

УК РФ Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, —

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.