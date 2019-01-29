Информацию о капитане «Норда» потребовал Крым от Киева

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс потребовал от киевских властей предоставить информацию о возможном местонахождении и состоянии капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
Накануне адвокат Максим Могильницкий сообщил, что Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести. Он допустил причастность СБУ к исчезновению моряка.
«Если с ним все нормально и идут какие-то процессуальные действия, то это одна история, но если что-то случилось, то нужно предпринять все необходимые меры», — сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, сейчас этим вопросом занимается министерство иностранных дел.
Задержание «Норда»
Крымское судно «Норд» под флагом России задержали в Азовском море 25 марта. У всех членов экипажа были российские паспорта, но в Киеве заявили, что считают их украинскими гражданами. Два моряка сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск.
Капитану судна инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Позднее семерых членов экипажа «Норда» обменяли на семерых украинских моряков. Дело Горбенко Оболонский районный суд Киева должен рассмотреть 1 февраля.
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