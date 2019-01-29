Отменить медосмотры «белых воротничков» хочет Минтруд

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили отменить медосмотры у офисных работников, так как работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда. Сообщение о разработке изменений в перечне вредных или опасных производственных факторов опубликовано на официальном портале нормативных правовых актов.
Согласно сообщению, работа за компьютером в сумме не менее 50% рабочего времени не несет рисков получения профессиональных заболеваний и травм.
В связи с этим Минтруд потребовал отменить один из подпунктов перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры. В ведомстве медицинские обследования офисных работников назвали «избыточными требованиями».
До 7 февраля идет публичное обсуждение предложений Минтруда, если они будут одобрены, изменения будут приняты в августе 2019 года.
Согласно действующему законодательству, все офисные работники, которые трудятся за компьютером более 50% рабочего времени, должны проходить обязательные медосмотры у невролога и офтальмолога один раз в два года за счет работодателя.
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