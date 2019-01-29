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Huawei и ее финдиректору предъявлены новые обвинения в США

МИД КНР назвал политически мотивированными «очернение» и попытки задушить бизнес китайской компании.

29.01.2019 Фото: wccftech.com Нет комментариев
 
Huawei и ее финдиректору предъявлены новые обвинения в США

Мощная китайская компания

США выдвинули в отношении Huawei и ее финдиректора Мэн Ваньчжоу дополнительные обвинения по 23 пунктам, заявил на пресс-конференции и. о. генпрокурора США Мэтью Уитакер.

«Большое жюри в Сиэтле предъявило обвинительное заключение по десяти федеральным преступлениям со стороны двух подразделений телекоммуникационной корпорации Huawei Technologies», — сообщил он.

По его словам, работники Huawei нарушили соглашения с телекоммуникационной компанией T-Mobile, которая разрабатывала робота для тестирования своих сотовых телефонов. Чтобы сконструировать собственного робота, сотрудники Huawei нарушили соглашения с американской компанией, втайне фотографируя и обмеривая ее разработку и даже украв часть американского робота, сообщил Уитакер.

Кроме того, предъявлены обвинения в еще 13 преступлениях финдиректору и дочери основателя Huawei Мэн Ваньчжоу, которую задержали в Канаде.

Как заявил Уитакер, уже более десяти лет Huawei при участии Мэн Вэнчжоу «давала неверную информацию о своих отношениях с иранским подразделением». По словам и. о. генпрокурора, компания уверяла власти и банки, что продала свою долю в иранском подразделении, чтобы избежать санкций США, но на самом деле путем цепочки сделок «продала подразделение самой себе».

Уитакер подтвердил, что США продолжают добиваться экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады.
В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что США не предполагают причастности представителей правительства Китая к преступлениям Huawei.

Реакция Китая
После этих заявлений американских официальных ли Китай призвал США отменить запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу. МИД КНР назвал политически мотивированными «очернение» и попытки задушить бизнес Huawei в Соединенных Штатах.

Китай намерен решительно отстаивать интересы своих компаний, заявило внешнеполитическое ведомство.

Конфликт вокруг Huawei
США вскоре направят Канаде официальный запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу. Представитель минюста Канады сообщил, что пока не был получен официальный запрос на экстрадицию, конечный срок для того, чтобы его направить, — 30 января. Власти США хотят добиться ее экстрадиции в связи с подозрениями в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США.

Конфликт развивается на фоне сложных переговоров США и Китая о новом торговом соглашении. Очередную встречу на этот счет чиновники двух стран проведут в Вашингтоне 30-31 января. По ее итогам запланирована встреча Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ. При этом министр торговли США Уилбур Росс на пресс-конференции в понедельник подчеркнул, что расследование против Huawei не связано с торговыми переговорами с Китаем.

Huawei основана в 1987 году в Китае. Компания производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 странах.

Источник: РИА Новости


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