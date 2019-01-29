Весь урок сидели в противогазах школьники из-за опоздания в Улан-Удэ

Вмешательство уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Татьяны Вежевич помогло пресечь применение непедагогических методов воспитания детей в одной из школ Улан-Удэ и добиться наложения дисциплинарного взыскания на учителя, нарушившего законодательство об образовании, сообщается на сайте регионального детского омбудсмена.
Как уточняется в пресс-релизе, ранее к Вежевич обратились родители семиклассников, обучающихся в школе №58 Улан-Удэ. Как следует их жалоб родителей, учитель ОБЖ в качестве наказания за опоздание заставил нескольких учеников надеть противогазы и велел не снимать их в течение всего урока.
После вмешательства регионального детского омбудсмена в ситуацию, инцидент рассмотрели в комитете по образованию администрации города Улан-Удэ. По итогам разбирательства учителю ОБЖ было назначено дисциплинарное взыскание, а директор школы получил указание не допускать применения педагогами воспитательных мер, которые не предусмотрены законодательством об образовании.
Руководству образовательного учреждения также рекомендовали провести разъяснительную работу с педагогическим коллективом школы об обязательном соблюдении прав учащихся на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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