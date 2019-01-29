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Не допустят к аттестации без зачета по русскому языку 9-классников Бердска

Итоговое собеседование по русскому языку вводится как обязательное. «Незачет» можно пересдать в марте и мае.

29.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Не допустят к аттестации без зачета по русскому языку 9 классников Бердска

Для детей, которые любят читать, сдать зачет по русскому языку не составит труда

Впервые в этом учебном году девятиклассники пройдут итоговое собеседование по русскому языку в Бердске.

— Все девятиклассники должны подать заявление в школах до 30 января, — сообщила на совещании чиновников 28 января начальник управления образования Жанна Тузова.

Итоговое собеседование введено для выпускников 9 классов как обязательное, его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет», пояснила Тузова.

Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году – 13 февраля. Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни – 13 марта и 6 мая.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.


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