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Эпидпорог по ОРВИ превышен: Сократят время приема пациентов в поликлиниках Бердска

Среди детей от 3 до 6 лет эпидпорог превышен более чем на 100%. в горбольнице введен карантин. (ВИДЕО)

29.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Эпидпорог по ОРВИ превышен: Сократят время приема пациентов в поликлиниках Бердска

Как утверждают медработники, прививка — лучшее средство от заболеваний гриппом и ОРВИ

Превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ зарегистрировано на прошлой неделе в Бердске.

Эпидпорог превышен более чем на 100% среди детей от 3 до 6 лет, от 15 лет и старше превышение на 1,5%.

— В рамках оперативного реагирования с сегодняшнего дня в бердской ЦГБ введен карантин. На работе стационарных отделений и приемных покоев введение карантина никак не отразится. За исключением посещений пациентов родственниками. Они будут прекращены. В детских поликлинических отделениях отменяются дни здорового ребенка. Прием педиатров, терапевтов, узких специалистов никак не изменится. График их работы не меняется. Дополнительно по субботам вводится рабочий день во взрослых поликлиниках с 9.00 до 14.00. В период карантина не работает прививочный кабинет. По санитарно-эпидемиологическим нормам в пик заболеваемости никакие прививки не проводятся, — рассказала 28 января заместитель главврача бердской горбольницы Надежда Шахатова.

Сократится время приема, увеличится количество вызовов, которые будут принимать и обслуживать на дому, отметила врач.

По словам Надежды Шахатовой, в Бердске не зарегистрировано ни одного заболевания гриппом.

— Есть два случая в Новосибирске, зарегистрированные у бердчан. Это те люди, которые зарегистрированы в Бердске, но проживают и работают в Новосибирске, — отметила Надежда Александровна.

Автор видео Галина Панчева

Защититесь от гриппа морковкой со сметаной

Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем и достаточно контагеозны (заразны).

При ОРВИ — острых респираторных вирусных инфекциях не гриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.

При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела (в отдельных случаях до 40,5 градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление на 8-10 день. При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям.

Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической патологией и заболеваниями иммунной системы.

Лучшей защитой от гриппа является иммунизация.

Для того, чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находиться на свежем воздухе, советуют специалисты-эксперты Роспотребнадзора. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице. Если вы промочили ноги, необходимо попарить их сразу при возвращении домой.

Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой.

При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску. Если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или носовым платком – это поможет предотвратить инфицирование.

Любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям. К тому же заболевший человек заражает окружающих.

Поэтому необходимо при первых признаках заболевания обратиться к врачу.


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