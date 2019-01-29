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Упавшая с ангара снежная глыба убила 10-летнего мальчика под Тулой

Трагедия произошла на закрытой территории предприятия в деревне Ольхи. Следственный комитет разбирается в смерти ребенка.

29.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Упавшая с ангара снежная глыба убила 10 летнего мальчика под Тулой

Смерть ребенка расследует СК

Плавским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту смерти несовершеннолетнего ребенка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, 28 января 2019 года около 18 часов 30 минут в следственный отдел поступило сообщение о том, что в д. Ольхи Плавского района Тульской области на закрытой территории одного из предприятий произошел сход снега с ангара, в результате чего пострадал несовершеннолетний. В ходе проверки указанной информации установлено, что ребенок, предположительно 10 лет, погиб в результате падения на него снежной массы.

В следственном отделе незамедлительно организовано проведение проверочных мероприятий. На месте происшествия работают следователи следственного отдела совместно со следователями-криминалистами следственного управления, а также сотрудники органов внутренних дел, фельдшеры скорой медицинской помощи. В ходе осмотра места происшествия будут установлены и изъяты предметы, имеющие доказательственное значение, также назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, производится опрос свидетелей и очевидцев произошедшего. Проводится комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на полное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего.

Также следственным путем будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в региональном СКР.


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