Через сайт госуслуг можно записать в 1 класс ребенка в Бердске

С 1 февраля начинается прием заявлений для поступления детей в 1 классы школ Бердска.

В преддверии этого дня сотрудники управления образования 25 и 26 января провели собрания с родителями будущих первоклашек. Около 200 родителей приняли участие в собраниях, задавали много вопросов, отметила на совещании чиновников 28 января начальник управления образования Жанна Тузова.

Нормативная база готова, за образовательными организациями закреплены многоквартирные жилые дома, сообщила Тузова.

— Чем отличается этот год от предыдущего? Впервые введена система подачи заявлений через электронный портал госуслуг. Школы готовы к этой работе. С директорами еще раз проговорим все технические моменты. Родители могут подать заявления как через портал госуслуг, так и лично прийти в школу. Детей в 1 классы ожидается не меньше, чем было в прошлом году. 1393 дошкольника — выпускники бердских детсадов в этом году, — пояснила Жанна Леонидовна.

Какие документы необходимо подать при устройстве ребенка в школу?

Прием граждан в общеобразовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3032).

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте школы в сети Интернет.

Также родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время обучения ребенка.