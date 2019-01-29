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Зарплаты растут, а доходы падают у россиян

По прогнозу экспертов, со второй половины 2019 года инфляция начнет снижаться в связи с сокращением потребительской активности.

29.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Зарплаты растут, а доходы падают у россиян

В этом году реальная заработная плата россиян увеличится не менее чем на четыре процента, а при оптимистическом сценарии — на семь процентов. В 2020 году рост реальной заработной платы продолжится.

Такой прогноз сделали эксперты Финансового университета при правительстве России, подведя итоги исследований потребительских настроений (есть в распоряжении «РГ»). На их основе были обновлены прогнозы социально-экономического развития России в 2019 и 2020 годах.

По мнению экспертов, несмотря на рост зарплат, рост реальных доходов (зарплаты составляют лишь часть реальных располагаемых доходов населения) в нынешнем году затормозится. «Лишь в 2020 году этот показатель, по нашим оценкам, должен вернуться к росту. В годовом исчислении он может увеличиться минимум на один процент. В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до 6-7 процентов», — поясняет проректор Финансового университета Алексей Зубец. Ведь рост экономики пока не велик — не дотягивает даже до двух процентов в год.

Инфляция по итогам этого года, по оценке экспертов Финуниверситета, составит менее четырех процентов. «Со второй половины 2019 года инфляция начнет снижаться в связи с сокращением потребительской активности», — считает Зубец. По оценкам экспертов, в течение ближайших двух лет не стоит ожидать и возобновления интереса населения к дорогим покупкам.

«В конце 2018 года мы зафиксировали значительное снижение интереса потребителей к приобретению новых автомобилей. В связи с этим можно ожидать заметного торможения рынка автотранспорта. Достигнув пика в конце лета — начале осени прошлого года, начал падать и интерес населения к приобретению недвижимости — квартир и домов как в регионе проживания, так и с целью переезда в другой город», — уточняет Зубец.

И добавляет, что до середины 2019 года рубль останется слабым по отношению к доллару. По его словам, во второй половине нынешнего года и в 2020 году возможен разворот тенденции в сторону укрепления рубля. «Мы по-прежнему не видим оснований для серьезного провала цен на рынке нефти. По нашим оценкам, нефтяные цены имеют все основания для роста, который может составить в 2019-2020 годах 30-40 процентов в годовом исчислении», — отмечает Алексей Зубец.

Наибольшего роста экономики в 2019 году можно ожидать в Республике Крым и в Севастополе. К числу потенциальных лидеров по росту валового регионального продукта также относятся Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область, а также Республика Саха (Якутия).

Источник: РГ



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(3) Комментариев

  1. Михаил

    А по моему и то и другое падает.

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  2. Труженик

    Не знаю как у Вас, а у нас на Южном цены на коттеджи подскочили, думаю не с проста. Значит люди берут, как горячие пирожки. Вот так.

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  3. Аноним

    Кто-нибудь поясните, что означает рост реальной заработной платы ? Я ни там живу или мне платят ни ту зарплату ?

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