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Штрафовать за отказ ставить счетчик газа хотят в России

Таким образом, от ответственности освобождаются компании, в частности «Газпром».

29.01.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Штрафовать за отказ ставить счетчик газа хотят в России

Нарушения требований правил безопасности при эксплуатации газовых приборов могут привести не только к пожару, но и к взрыву

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный внес в нижнюю палату парламента предложения о поправках в Административный кодекс, разрешающих штрафовать потребителей за отказ ставить счетчики газа.

Таким образом, от ответственности освобождаются компании, в частности «Газпром».

Депутат напомнил, что до 2012 года все потребители газа в России должны были поставить счетчики, и если этого не произошло, то ответственность лежала на поставщике. По словам депутата, в указанный срок не были установлены 1,2 миллиона счетчиков. На данный момент компании поставили 800 тысяч счетчиков, остальные поставить не смогли, «потому что потребитель не допустил их к установке».

Парламентарий рассказал, что «Газпрому» уже дважды продлевали сроки установки счетчиков, но ситуация не изменилась. При этом правительство поручило создать систему социального учета по газовым счетчикам. Завальный считает, что рано или поздно это позволит «решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу», передает РИА Новости.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что бердские власти начали проверку оборудования в 11 газифицированных многоквартирных домах.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «потребитель не пустил для установки счетчика»
    Странный подход…

    Может таким просто обрезать трубу и все?
    Фиг знает чего у них там вообще твориться и чего с безопасностью!

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    • Аноним

      «Может таким просто обрезать трубу и все?
      Фиг знает чего у них там вообще твориться и чего с безопасностью!»

      Вы когда последний раз слышали, о штрафах к конторам обслуживающим газовое оборудование в МКД у нас? Я такое уже лет 30 слыхом не слыхивал! Про то, что кому-то начали устанавливать дополнительные средства контроля за утечкой газа то же самое…. К сожалению, счётчики расхода газа, к безопасности жителей не имеют никакого отношения….

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