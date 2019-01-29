Штрафовать за отказ ставить счетчик газа хотят в России

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный внес в нижнюю палату парламента предложения о поправках в Административный кодекс, разрешающих штрафовать потребителей за отказ ставить счетчики газа.

Таким образом, от ответственности освобождаются компании, в частности «Газпром».

Депутат напомнил, что до 2012 года все потребители газа в России должны были поставить счетчики, и если этого не произошло, то ответственность лежала на поставщике. По словам депутата, в указанный срок не были установлены 1,2 миллиона счетчиков. На данный момент компании поставили 800 тысяч счетчиков, остальные поставить не смогли, «потому что потребитель не допустил их к установке».

Парламентарий рассказал, что «Газпрому» уже дважды продлевали сроки установки счетчиков, но ситуация не изменилась. При этом правительство поручило создать систему социального учета по газовым счетчикам. Завальный считает, что рано или поздно это позволит «решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу», передает РИА Новости.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что бердские власти начали проверку оборудования в 11 газифицированных многоквартирных домах.