Штрафовать за отказ ставить счетчик газа хотят в России

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Странный подход…
Может таким просто обрезать трубу и все?
Фиг знает чего у них там вообще твориться и чего с безопасностью!
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«Может таким просто обрезать трубу и все?
Фиг знает чего у них там вообще твориться и чего с безопасностью!»
Вы когда последний раз слышали, о штрафах к конторам обслуживающим газовое оборудование в МКД у нас? Я такое уже лет 30 слыхом не слыхивал! Про то, что кому-то начали устанавливать дополнительные средства контроля за утечкой газа то же самое…. К сожалению, счётчики расхода газа, к безопасности жителей не имеют никакого отношения….
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