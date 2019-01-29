Горел, как факел: подросток поджег сверстника в Москве

В понедельник стало известно об аресте подростка, подозреваемого в поджоге сверстника, из-за которого тот скончался. В социальных сетях опубликованы его фотографии.

Напомним, жуткий инцидент произошел вечером 24 января в подъезде жилого дома на улице Берзарина. Очевидцы рассказали РЕН ТВ, что несчастный 16-летний пострадавший «горел, как факел». Мальчик выскочил из подъезда весь в огне, очевидцы его потушили и вызвали «скорую». Подросток получил ожоги 98% тела.

На месте произошедшего следственные органы обнаружили канистру с запахом керосина. Был задержан подозреваемый – парень 2002 года рождения, 28 января его арестовали. Также еще один подросток проходил свидетелем по делу.

Сам несчастный скончался в больнице сегодня.

Источник: ren.tv