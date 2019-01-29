Горел, как факел: подросток поджег сверстника в Москве

Сменила лидера «Единая Россия» в Новосибирске
Второй раз за полтора месяца в одном месте прорвало магистральный водовод в Бердске
Бизнес идет во власть Бердска. На консультации
Воспитание детей могут внести в трудовой стаж женщинам России
Власть поймала маршрутку №15 на сходе с рейса после 20.00 в Бердске
Техосмотр личного автотранспорта хочет отменить Госдума
Итальянцам снизили пенсионный возраст
На сбившего 4-летнюю девочку в Линево водителя Peugeot завели дело
Информацию о капитане «Норда» потребовал Крым от Киева
В политсовет регионального отделения «Единой России» вошел мэр Бердска
Ужас
12 2
Кто то ещё сомневается, что надо пресекать все противоправные действия , которые совершают дети и подростки?
Детей , которые с детства звери и опасны для других , всех надо отправлять в психушку
По другому — будем получать вот такие вот случаи
14 1
Вместе с родителями.
9 1
Зато попробуй тронуть деточку, дать ему подзатыльник в воспитательных целях, сразу такой вой поднимется. Теряем страну.
6 0