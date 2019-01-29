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Горел, как факел: подросток поджег сверстника в Москве

Получивший ожоги 98% тела 16-летний москвич скончался в больнице. Поджигателя арестовали.

29.01.2019 Фото: соцсети 4 коммент.
 
Горел, как факел: подросток поджег сверстника в Москве

Поджигатель

В понедельник стало известно об аресте подростка, подозреваемого в поджоге сверстника, из-за которого тот скончался. В социальных сетях опубликованы его фотографии.

Напомним, жуткий инцидент произошел вечером 24 января в подъезде жилого дома на улице Берзарина. Очевидцы рассказали РЕН ТВ, что несчастный 16-летний пострадавший «горел, как факел». Мальчик выскочил из подъезда весь в огне, очевидцы его потушили и вызвали «скорую». Подросток получил ожоги 98% тела.

На месте произошедшего следственные органы обнаружили канистру с запахом керосина. Был задержан подозреваемый – парень 2002 года рождения, 28 января его арестовали. Также еще один подросток проходил свидетелем по делу.

Сам несчастный скончался в больнице сегодня.

Источник: ren.tv


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(4) Комментариев

  1. Новый мэр

    Ужас

    Thumb up 12 Thumb down 2

  2. Аноним

    Кто то ещё сомневается, что надо пресекать все противоправные действия , которые совершают дети и подростки?
    Детей , которые с детства звери и опасны для других , всех надо отправлять в психушку
    По другому — будем получать вот такие вот случаи

    Thumb up 14 Thumb down 1

  3. Kronverk5

    Зато попробуй тронуть деточку, дать ему подзатыльник в воспитательных целях, сразу такой вой поднимется. Теряем страну.

    Thumb up 6 Thumb down 0

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