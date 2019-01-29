Форс-мажорную коррупцию простят чиновникам России

В Бердске сторонники Навального вышли с лозунгами против коррупции во власти
Министерство юстиции России начало разработку поправок в законы, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы не будет считаться правонарушением.
Соответствующее уведомление опубликовано на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Цель поправок сформулирована как «освобождение физического лица от ответственности, в случае если несоблюдение им ограничений и запретов, <…> установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей».
«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов <…> не возможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — говорится в уведомлении.
Работа над поправками начала в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2018 — 2020 годы, отмечается в документе. Партнерами Минюста при этом выступают Минтруд, МВД, Генрокуратура и Следственный комитет.
Как отмечает РБК, примеры таких обстоятельств Минюст пообещал привести после общественного обсуждения опубликованного уведомления.
В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечался 9 декабря, Генпрокуратура предоставила статистику коррупционных преступлений за 2018 год. С января по октябрь был зарегистрирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК РФ), в то время как за такой же период 2017 года таких преступлений было зарегистрировано 2899. Рост составил составил 9,4%.
Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани, уточнили в Генпрокуратуре. Всего, уточнили тогда в Генпрокуратуре, с января по октябрь было зафиксировано 27,1 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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