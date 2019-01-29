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Из-за мороза не стреляли на первенстве региона биатлонисты Бердска

Тем не менее, в «гладкой гонке» воспитанники бердской спортшколы «Восток» показали отличные результаты на Новосибирском биатлонном комплексе. Награды им вручал олимпийский чемпион.

29.01.2019 Фото: СШ "Восток" Нет комментариев
 
Из за мороза не стреляли на первенстве региона биатлонисты Бердска

На дистанции Новосибирского биатлонного комплекса

26 января на Новосибирском биатлонном комплексе состоялось Первенство Новосибирской области по биатлону младших возрастных групп -2004-2005, 2006-2007 г.р. Юноши и девушки данного возраста участвуют в соревнованиях с пневматическими винтовками МР-61. Но холодная погода не позволила провести гонки со стрельбой. Спортсмены соревновались в гладких гонках без стрельбы. Высокий результат показали спортсмены спортивной школы «Восток».

В группе юношей 2004-2005 г.р. на дистанции 5 км свободным стилем победителем стал Обрезков Алексей (СОШ №8, тренер Гринева Наталья), второе место занял его товарищ по команде Синягин Илья (лицей №6,тренер Гринева Наталья), уступив победителю 2,9 секунды.

В группе девушек 2004-2005 г.р. на дистанции 3 км победу одержала Прижимова Алла (лицей №6, тренер Хлебородов Александр), 3 место у Литвиновой Екатерины (тренер Хлебородов Александр).

В группе юношей 2006-2007 г.р. на дистанции 3 км второе место занял Кожуч Михаил (тренер Гринева Наталья), уступив Шугаеву Матвею из города Новосибирска. В группе девушек 2006-2007 г.р. серебряную медаль завоевала Зуева Мария (тренер Пугачева Ирина), уступив Черепановой Ксении из Куйбышева.

Победителям и призерам грамоты и медали вручал олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов, сообщили в СШ «Восток».

Из за мороза не стреляли на первенстве региона биатлонисты Бердска


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