Из-за мороза не стреляли на первенстве региона биатлонисты Бердска

26 января на Новосибирском биатлонном комплексе состоялось Первенство Новосибирской области по биатлону младших возрастных групп -2004-2005, 2006-2007 г.р. Юноши и девушки данного возраста участвуют в соревнованиях с пневматическими винтовками МР-61. Но холодная погода не позволила провести гонки со стрельбой. Спортсмены соревновались в гладких гонках без стрельбы. Высокий результат показали спортсмены спортивной школы «Восток».

В группе юношей 2004-2005 г.р. на дистанции 5 км свободным стилем победителем стал Обрезков Алексей (СОШ №8, тренер Гринева Наталья), второе место занял его товарищ по команде Синягин Илья (лицей №6,тренер Гринева Наталья), уступив победителю 2,9 секунды.

В группе девушек 2004-2005 г.р. на дистанции 3 км победу одержала Прижимова Алла (лицей №6, тренер Хлебородов Александр), 3 место у Литвиновой Екатерины (тренер Хлебородов Александр).

В группе юношей 2006-2007 г.р. на дистанции 3 км второе место занял Кожуч Михаил (тренер Гринева Наталья), уступив Шугаеву Матвею из города Новосибирска. В группе девушек 2006-2007 г.р. серебряную медаль завоевала Зуева Мария (тренер Пугачева Ирина), уступив Черепановой Ксении из Куйбышева.

Победителям и призерам грамоты и медали вручал олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов, сообщили в СШ «Восток».