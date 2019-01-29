Более 176 тыс. рублей за год оставил в магазинах каждый житель Бердска

По оперативным данным, в 2018 году в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 491,8 млрд рублей (102,5% к соответствующему периоду 2017 года) или 176,2 тыс. рублей на одного жителя области. По этим показателям среди регионов Сибирского федерального округа область занимает второе место после Красноярского края (объем оборота розничной торговли – 533,2 млрд рублей, на душу населения – 185,5 тыс. рублей).

Основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 60,4% (в 2017 году – 56,6%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли составила 1,2% (в 2017 году – 1,3%), передает Новосибирскстат.

Структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении последних лет существенно не менялась. В 2018 году на непродовольственные товары приходилось 53,7%, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 46,3% (в 2017 году 52,7% и 47,3% соответственно).