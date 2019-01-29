Более 176 тыс. рублей за год оставил в магазинах каждый житель Бердска

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Рост оборота розницы может свидетельствовать либо о росте потребления, либо о росте цен.
Но в любом случае, это гарантированно означает рост возможности тратить больше!
А значит и рост реальных доходов.
Шах и мат, нытики!
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«Но в любом случае, это гарантированно означает рост возможности тратить больше!А значит и рост реальных доходов.Шах и мат, нытики!»
Сам то понял , что написал? Скажи нет наркотикам!
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