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Более 176 тыс. рублей за год оставил в магазинах каждый житель Бердска

В 2018 году в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 491,8 млрд рублей, что на 2,5% выше показателей предыдущего года. Пить и курить стали меньше.

29.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Более 176 тыс. рублей за год оставил в магазинах каждый житель Бердска

Магазины в Бердске не скучают без покупателей

По оперативным данным, в 2018 году в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 491,8 млрд рублей (102,5% к соответствующему периоду 2017 года) или 176,2 тыс. рублей на одного жителя области. По этим показателям среди регионов Сибирского федерального округа область занимает второе место после Красноярского края (объем оборота розничной торговли – 533,2 млрд рублей, на душу населения – 185,5 тыс. рублей).

Основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 60,4% (в 2017 году – 56,6%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли составила 1,2% (в 2017 году – 1,3%), передает Новосибирскстат.

Структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении последних лет существенно не менялась. В 2018 году на непродовольственные товары приходилось 53,7%, на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 46,3% (в 2017 году 52,7% и 47,3% соответственно).

 


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Рост оборота розницы может свидетельствовать либо о росте потребления, либо о росте цен.

    Но в любом случае, это гарантированно означает рост возможности тратить больше!
    А значит и рост реальных доходов.
    Шах и мат, нытики! :P

    Thumb up 0 Thumb down 2

    • Аноним

      «Но в любом случае, это гарантированно означает рост возможности тратить больше!А значит и рост реальных доходов.Шах и мат, нытики!»

      Сам то понял , что написал? Скажи нет наркотикам!

      Thumb up 1 Thumb down 0

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