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Чаще вывозят мусор в выходные в Бердске

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Чаще вывозят мусор в выходные в Бердске

В некоторых домах контейнеры переполнялись каждые выходные. Мэрия договорилась с перевозчиком увеличить количество вывоза на проблемных участках.

29.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Чаще вывозят мусор в выходные в Бердске

Переполненные мусорные площадки можно было увидеть около многих домов в начале января

По графику вывозит мусор компания «ЭкоСервис» в Бердске. В прошедшие выходные количество вывоза мусора с территории многоквартирных домов было увеличено.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», переполненные мусором контейнеры зафиксировали на некоторых придомовых территориях 19 и 20 января специалисты отдела энергетики и ЖКХ. Директору компании «ЭкоСервис» направили письмо о необходимости увеличения вывоза мусора в выходные дни. Мэр Бердска Евгений Шестернин поручил немедленно принять меры по ситуации на ул. Кирова, 1. Так как пять домов обслуживается на одной площадке. Он отметил, что если мусор вывозят в субботу и воскресенье, то только один раз. И этого недостаточно.

Дежурившая по городу в прошедшие выходные начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина доложила, что вывоз мусора осуществляется в соответствии с графиком. В местах, где требовалось изменение периодичности вывоза в связи с переполнением, с ООО «ЭкоСервис» достигнута договоренность — количество вывоза в выходные увеличено, отметила Золотухина.


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(1) Комментарий

  1. Я

    Ещё какие-нибудь для нашего главы проблемы, кроме мусора есть? :-)

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