Процент по потребительским кредитам не может превышать 1,5% в день

В России вступили в силу поправки в законы о потребительском кредите и микрофинансовой деятельности, которые ограничили ставки по потребительским займам. Соответствующие законы были опубликованы 28 декабря 2018 года.

Теперь процентная ставка по потребительскому кредиту не может превышать 1,5% в день, а с июля 2019 года — более 1%. Согласно закону по займам без обеспечения на срок не более 15 дней и сумму не более 10 тыс. руб. не предусматриваются начисления процентов. Возможна только неустойка за просроченную задолженность, которая составляет 0,1% от ее суммы за каждый день нарушения, но только после того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30% от суммы кредита.

Закон также предполагает, что общий размер процентов и штрафов не может превышать первоначальную сумму кредита более чем в 2,5 раза, а с июля до конца года — в два раза.

Источник: РБК