Форс-мажорную коррупцию простят чиновникам России
Скотчем заклеила рот детям воспитательница в детсаду Омска
Процент по потребительским кредитам не может превышать 1,5% в день
Хлещет вода во дворы и проезды из-за прорыва водовода в Микрорайоне Бердска
Полиграф доказал «порочащий поступок» экс-главы ГИБДД Новосибирской области
Уволили начальника образования после учительского субботника в Саратове
Сгорел внедорожник Mitsubishi Montero Sport в Микрорайоне Бердска
ФСБ: Не подтвердились сообщения о минировании зданий в Новосибирской области
«Студентом года-2019» стала будущий медик из Бердска