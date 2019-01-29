Приглашаем вас принять участие в семинаре  31  января 2019 года на тему: Зарплатная отчетность.

Расчеты, учет, налоги» , автор многочисленных публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности и налогообложения коммерческих и бюджетных организаций, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкций по бюджетному учету.

В программе семинара:

1. Состав «зарплатной» отчетности, представляемой организациями. Общий обзор. Новая отчетность о лицах «предпенсионного» возраста, их права на дополнительные льготы. Предложения Пенсионного фонда о заключении соглашения об информационном взаимодействии.

2. Особенности отражения ЗП и выплат декабря в отчетности по НДФЛ и страховым взносам.

3. Отчетность по НДФЛ. Новая форма 2-НДФЛ – раздельные формы для налоговой и работников. Краткая инструкция по заполнению 6-НДФЛ. Взаимоувязка показателей отчетности.

4. Отчетность по страховым взносам. Трактовка налоговых органов о необходимости отражения любых выплат в пользу работников в Расчете по взносам и ее последствия (командировочные, разъездные, оплата медосмотра, проезда в отпуск, мед.страховок и т.д.). Об ответственности за несвоевременное представление отчетных форм (в т.ч. СЗВ-М). Изменения Инструкции по перс.учету. Планируемые изменения Расчета по взносам.

5. Отражение в отчетности перерасчетов по выплатам.

6. Планируемые изменения с 2020 г. в части электронных трудовых книжек и как последствие новая ежемесячная (ежедневная) перс.отчетность.

7. Ответы на вопросы.

Семинар пройдет по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 15 , офис 516

Стоимость участия в вебинаре одного сотрудника (трансляция в Учебный Цент компании «Локсит») — 2650 рублей с НДС. Трансляция на персональный компьютер — 3 000 рублей с НДС.

Дата Тема Лектор Место Цена 12 февраля 2019г Вторник С 10.00 до 13.00 «Судебные, досудебные и внесудебные способы решения индивидуальных трудовых споров» Курганова Мария Викторовна – руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт» Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725 Потенциальный рынок – 1 000руб Сопровождаемый – бесплатно 14 февраля 2019г Четверг С 10.00 до 13.00 «НДС, взносы, НДФЛ в годовом отчете за 2018 год» Салахов Д.А. – директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль» Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725 Онлайн Потенциальный рынок – 1 000руб Сопровождаемый – бесплатно 15 февраля 2019г Пятница С 10.00 до 12.00 «Судебные, досудебные и внесудебные способы решения индивидуальных трудовых споров» Курганова Мария Викторовна – руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт» Онлайн Потенциальный рынок – 1 000руб Сопровождаемый – бесплатно 19 февраля 2019г Вторник С 10.00 до 12.00 «Практикум по заполнению новой справки 2-НДФЛ» Посаженникова Татьяна Борисовна — директор аудиторской фирмы ООО «Бизнес-Аудит» Ул. Вокзальная магистраль, 15, офис 516 Потенциальный рынок – 2 000руб Сопровождаемый рынок – 1 000руб 21 февраля 2019г Четверг С 10.00 до 13.00 «НДС, взносы, НДФЛ в годовом отчете за 2018 год» Салахов Д.А. – директор ООО «Консалтинговая компания «ГрандГриаль» Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725 Онлайн Потенциальный рынок – 1 000руб Сопровождаемый – бесплатно 21 февраля 2019г Четверг С 13.00 до 19.00 «Юридические практики в договорных отношениях: комплексный анализ за 2018 год и перспективы 2019 года» Зиновьев Константин Сергеевич — управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов» Русецкая Ольга Викторовна — практикующий юрист с 20-летним опытом судебной практики в судах общей юрисдикции и в Арбитражном суде, соучредитель юридической компании, преподаватель НГУ. Ул. Вокзальная магистраль, 15, офис 516 Потенциальный рынок – 3 900руб Сопровождаемый рынок – 2 900руб 26 февраля 2019г Вторник С 10.00 до 13.00 «Судебные, досудебные и внесудебные способы решения индивидуальных трудовых споров» Курганова Мария Викторовна – руководитель отдела кадров ООО «В.Консалт» Ул.Вокзальная магистраль, 15, офис 725 Потенциальный рынок – 1 000руб Сопровождаемый – бесплатно

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