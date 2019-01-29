Шторы и телевизор нужны в паллиативное отделение под Искитимом

Первый пациент поступил в паллиативное отделение для больных с неблагоприятным прогнозом на базе Линевской больнице Искитимского района 20 марта прошлого года. За почти год работы специалисты отделения позаботились о 156 жителей Новосибирской области. Жители Бердска, Новосибирска, Искитимского и Маслянинских районов доверили свое здоровье линевским врачам.

Заместитель врача по лечебной части Линевской районной больницы и заведующая паллиативным отделением Елена Черникова рассказал сайту Весь Искитим 25 января, что в грядущий понедельник число коек для пациентов увеличится на 14 .

-Персонал паллиативного отделения облегчает страдания больных, ухаживает за ними, помогает преодолеть физические и психологические последствия заболевания. Часто наши пациенты, выписываясь из больницы, проводят дома 7 дней, а затем возвращаются к нам снова. Не все родственники больных могут оказать родным должный уход в связи с занятостью на работе, личными делами, по иным причинам. Мы готовы помогать всем, кто нуждается в уходе, — поделилась с сайтом «Весь Искитим» Елена Черникова.

Врач отметила, что для приема в отделение необходимо заключение врачебной комиссии, но бывает, что пациентов привозят с неоформленными документами, с одной бумажкой в руках. Медперсонал старается принимать таких больных, а в процессе лечения довести документы до ума.

-К нам поступают пациенты после тяжелых черепно-мозговых и спинальных травм, с последствиями инсульта, хронической сердечной недостаточностью тяжелой степени, осложненным сахарным диабетом. Это делается по их желанию, по направлению врачебной комиссии. Здесь не ставят точку в болезни. Паллиативная медицинская помощь направлена на улучшение качества жизни пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями по общесоматическому профилю, — объяснила Елена Викторовна.

В отделение поступала даже одинокая якутянка. В новогоднюю ночь она решила полюбоваться салютом и упала. В результае- неоперабельный перелом бедра. Родственники готовы забрать женщину, но позже. 28 дней за травмированной якутянкой будет ухаживать медперсонал паллиативного отделения. Елена Черникова признает: 28 дней не хватает, чтобы добиться улучшения состояния больного:

-Только завели историю болезни, а уже пора выписывать. Время быстро идет. В отделении пациентам оказывается должный уход — здесь тепло, уютно, 5 -разовое питание. Больных осматривает терапевт, невропатолог, офтальмолог, хирург, психиатр, психолог, массажист. Проводим УЗИ, осмотры гинеколога. Все врачи приходят из поликлиники — никто не брошен.

Врач рассказала сайту «Весь Искитим» истории, когда дети оформляли документы в интернат, чтобы отдать своих пожилых тяжелобольных родителей на попечение в госструктуру. Увидев, что сотрудники паллиативного отделения трепетно и профессионально относятся к родными, меняли решение и оставляли близких дома.

-Случается, что пациенты проводят здесь последние дни жизни. Однажды после смерти отца, его сын делился, что сам не смог бы так позаботиться о любимом человеке. Говорил, что его близкий ушел в человеческих условиях, был накормлен, ухожен, ему оказывалась медицинская помощь, — вспоминает завотделением.

Елена Черникова — врач высшей категории, анестезиолог-реаниматолог, признает, что паллиативное отделение оснащено даже лучше, чем реанимация. Все оборудование необходимое для диагностики и реабилитации пациентов есть. Так, недавно появился вертикализатор — приспособление для тренировки вестибулярного аппарата у пациентов после инсульта. Совсем скоро отделение обзаведется дыхательным аппаратом. Все важные для пациентом покупки совершаются на государственные деньги, а вот домашних предметов быта в отделении не хватает.

Сайт «Весь Искитим» обращается ко всем неравнодушным благотворителям: если у вас есть возможность, помогите сделать медучреждение более уютным для пациентов. Паллиативное отделение нуждается в телевизоре и шторах, жалюзи. Сегодня медперсонал прикрывает окна ширмами, так как солнце беспокоит тяжелобольных. Одинокие старики мечтают послушать радио или посмотреть телевизор. Так, говорят они, легче бороться за жизнь.

Деньги можно перечислять на карту главного редактора Галины Коморниковой (для центра помощи больным): 4276844019091537 .

28 января на карту пришли 200 рублей от Ксении Петровны. Спасибо!