КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам 2-ю квартиру
продам однокомнатную квартиру
Продам 1ку на Попова11/2 8-913-471-5939 Евгения
продам
Продам студию
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

МВД: Компромат на Россию собирают через ее граждан за границей

Весь урок сидели в противогазах школьники из-за опоздания в Улан-Удэ

Шторы и телевизор нужны в паллиативное отделение под Искитимом

Более 176 тыс. рублей за год оставил в магазинах каждый житель Бердска

Эпидпорог по ОРВИ превышен: Сократят время приема пациентов в поликлиниках Бердска

Штрафовать за отказ ставить счетчик газа хотят в России

Упавшая с ангара снежная глыба убила 10-летнего мальчика под Тулой

Зарплаты растут, а доходы падают у россиян

Чаще вывозят мусор в выходные в Бердске

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Шторы и телевизор нужны в паллиативное отделение под Искитимом

Благотворители из Бердска могут скрасить жизнь неизлечимо больных пациентов. Финансирование больницы не позволяет приобрести предметы быта.(НОМЕР КАРТЫ)

29.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Шторы и телевизор нужны в паллиативное отделение под Искитимом

Медоборудованием линевское отделение оснащено

Первый пациент поступил в паллиативное отделение для больных с неблагоприятным прогнозом на базе Линевской больнице Искитимского района 20 марта прошлого года. За почти год работы специалисты отделения позаботились о 156 жителей Новосибирской области. Жители Бердска, Новосибирска, Искитимского и Маслянинских районов доверили свое здоровье линевским врачам.

Заместитель врача по лечебной части Линевской районной больницы и заведующая паллиативным отделением Елена Черникова рассказал сайту Весь Искитим 25 января, что в грядущий понедельник число коек для пациентов увеличится на 14 .

-Персонал паллиативного отделения облегчает страдания больных, ухаживает за ними, помогает преодолеть физические и психологические последствия заболевания. Часто наши пациенты, выписываясь из больницы, проводят дома 7 дней, а затем возвращаются к нам снова. Не все родственники больных могут оказать родным должный уход в связи с занятостью на работе, личными делами, по иным причинам. Мы готовы помогать всем, кто нуждается в уходе, — поделилась с сайтом «Весь Искитим» Елена Черникова.

Врач отметила, что для приема в отделение необходимо заключение врачебной комиссии, но бывает, что пациентов привозят с неоформленными документами, с одной бумажкой в руках. Медперсонал старается принимать таких больных, а в процессе лечения довести документы до ума.

-К нам поступают пациенты после тяжелых черепно-мозговых и спинальных травм, с последствиями инсульта, хронической сердечной недостаточностью тяжелой степени, осложненным сахарным диабетом. Это делается по их желанию, по направлению врачебной комиссии. Здесь не ставят точку в болезни. Паллиативная медицинская помощь направлена на улучшение качества жизни пациентов, страдающих тяжелыми заболеваниями по общесоматическому профилю, — объяснила Елена Викторовна.

В отделение поступала даже одинокая якутянка. В новогоднюю ночь она решила полюбоваться салютом и упала. В результае- неоперабельный перелом бедра. Родственники готовы забрать женщину, но позже. 28 дней за травмированной якутянкой будет ухаживать медперсонал паллиативного отделения. Елена Черникова признает: 28 дней не хватает, чтобы добиться улучшения состояния больного:

-Только завели историю болезни, а уже пора выписывать. Время быстро идет. В отделении пациентам оказывается должный уход — здесь тепло, уютно, 5 -разовое питание. Больных осматривает терапевт, невропатолог, офтальмолог, хирург, психиатр, психолог, массажист. Проводим УЗИ, осмотры гинеколога. Все врачи приходят из поликлиники — никто не брошен.

Врач рассказала сайту «Весь Искитим» истории, когда дети оформляли документы в интернат, чтобы отдать своих пожилых тяжелобольных родителей на попечение в госструктуру. Увидев, что сотрудники паллиативного отделения трепетно и профессионально относятся к родными, меняли решение и оставляли близких дома.

-Случается, что пациенты проводят здесь последние дни жизни. Однажды после смерти отца, его сын делился, что сам не смог бы так позаботиться о любимом человеке. Говорил, что его близкий ушел в человеческих условиях, был накормлен, ухожен, ему оказывалась медицинская помощь, — вспоминает завотделением.

Елена Черникова — врач высшей категории, анестезиолог-реаниматолог, признает, что паллиативное отделение оснащено даже лучше, чем реанимация. Все оборудование необходимое для диагностики и реабилитации пациентов есть. Так, недавно появился вертикализатор — приспособление для тренировки вестибулярного аппарата у пациентов после инсульта. Совсем скоро отделение обзаведется дыхательным аппаратом. Все важные для пациентом покупки совершаются на государственные деньги, а вот домашних предметов быта в отделении не хватает.

Сайт «Весь Искитим» обращается ко всем неравнодушным благотворителям: если у вас есть возможность, помогите сделать медучреждение более уютным для пациентов. Паллиативное отделение нуждается в телевизоре и шторах, жалюзи. Сегодня медперсонал прикрывает окна ширмами, так как солнце беспокоит тяжелобольных. Одинокие старики мечтают послушать радио или посмотреть телевизор. Так, говорят они, легче бороться за жизнь.

Деньги можно перечислять на карту главного редактора Галины Коморниковой (для центра помощи больным): 4276844019091537 .

28 января на карту пришли 200 рублей от Ксении Петровны. Спасибо!


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Шоу-выставка исчезающих картин «Мир ультрафиолета» — в Бердске МВД: Компромат на Россию собирают через ее граждан за границей Проконтролируют безопасность рыбаков на водоёмах спасатели Бердска

(6) Комментариев

  1. Аноним

    Где у нас власть почему не выделяет денег? Другим странам налево и направо раздаёт деньги а для Россиян нет, для больных детей побираются.

    Thumb up 11 Thumb down 1

  2. Александр

    Деньги есть у министра здравоохранения области, если у него есть совесть, то министр со своей бедной зарплаты купит. Иначе ему необходимо вводится. Позор здравоохранению, опубликуйте зарплаты чиновников зравохранения.

    Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Александр

    Деньги есть у министра здравоохранения области, если у него есть совесть, то министр со своей бедной зарплаты купит. Иначе ему необходимо уволиться.Позор здравоохранению, опубликуйте зарплаты чиновников зравохранения.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Аноним

    У главного министра попросите . У него на каждом углу мрт , узи и частные клиники с балванами урологами по статусу хирург .

    Thumb up 4 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика