Приглашаем с рекламой в уникальный проект – набор книг «Мое солнышко»

Власть поймала маршрутку №15 на сходе с рейса после 20.00 в Бердске
Техосмотр личного автотранспорта хочет отменить Госдума
Итальянцам снизили пенсионный возраст
На сбившего 4-летнюю девочку в Линево водителя Peugeot завели дело
Информацию о капитане «Норда» потребовал Крым от Киева
В политсовет регионального отделения «Единой России» вошел мэр Бердска
Отменить медосмотры «белых воротничков» хочет Минтруд
Смерть подростка на опоре ЛЭП отказались считать преступлением следователи в Искитиме
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