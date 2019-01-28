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ФСБ: Не подтвердились сообщения о минировании зданий в Новосибирской области

В последние дни «заминировали» всю Сибирь. Не исключено, что речь идет о спланированной информационной атаке, в том числе на власть Искитима и Бердска.

28.01.2019 Фото: Администрации Искитимского района Нет комментариев
 
ФСБ: Не подтвердились сообщения о минировании зданий в Новосибирской области

Искитимских чиновников эвакуировали после сообщения о заминировании администрации

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области информирует, что сообщения о минирования зданий в регионе по результатам проверки 28 января не подтвердились.

Аппарат областной АТК обращает внимание, что подобные сигналы сегодня и в течение последних нескольких дней были не только в Новосибирской области, но и в других городах России. В частности, речь идет о Барнауле, Иркутске, Кемерово, Красноярске, Омске, Томске и др. Не исключено, что речь идет о спланированной информационной атаке.

В ходе проводимых специальными службами обследований административных зданий, учреждений здравоохранения, образования и бизнес-центров, сообщения о минировании на территории региона не подтвердились. Угроз жизни и здоровью граждан не выявлено. Правоохранительные органы проводят расследование по установлению лиц, причастных к распространению ложных сообщений.

Аппарат антитеррористической комиссии обращает внимание жителей Новосибирской области, что при поступлении сообщений о террористических угрозах эвакуация людей обязательна. Это вынужденная мера, которая проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Ситуация находится под контролем антитеррористической комиссии Новосибирской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» утром в понедельник на электронную почту администрации Искитима пришло сообщение о заминировании здания. Все чиновников эвакуировали.

Позже распространили информацию о заложенном взрывном устройстве в управлении образования Бердска. И здесь прошла эвакуация. Рабочий день у сотрудников УО и отдела культуры завершился раньше, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Бомб ни в Искитиме, ни в Бердске не нашли.


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