Стрельба из оружия по бутылкам в лесу Бердска повлечет уголовную статью

Нарушили закон стрелявшие из пистолета и винтовки по бутылкам рядом с тропой здоровья стрелки в Микрорайоне Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 января в 16.30 за дачами в Микрорайоне, вооруженная компания палила по бутылкам. Стреляли из оружия, похожего на винтовку с прицелом, и из пистолета. Бердчане, которые гуляли по тропе здоровья в этот момент, прислали в редакцию короткое видео и фото.

— Возможно, я не в курсе, может, в России уже разрешили открыто гулять с ружьем на плече и палить в местах, где ходят люди? – была возмущена Ирина.

Горожанка с мужем много лет гуляют по этой тропе. По их словам, тут активный «поток» пожилых бердчан, родителей с маленькими детьми, собаководов со своими питомцами. Люди идут дышать воздухом и кормить белочек и птичек. Недалеко от места пальбы – кедрач с кормушками для пернатых и иных обитателей бердского леса.

Бердчане сделали замечание стрелкам, ведь они могут навредить людям и животным, если попадут ненароком в них. Те ответили, что стрелять перестали, когда увидели идущих по тропе людей. Во время разговора из автомобиля вышел мужчина с пистолетом в руках. С ним был ребенок лет 7.

Он стал возмущаться, мол, чем они помешали паре. На что бердчане ответили, что для стрельбы есть тир, а не тропа здоровья.

— Идите, мы вам не мешаем! Хотите вызвать полицию – вперед, вызывайте! – начал злиться вышедший из иномарки.

— Я стала снимать на телефон авто и место стрельбы, и этот, второй, показал мне средний палец, произнеся, а это ты не хочешь снять? – рассказала бердчанка.

Бердчане не могут сказать, какое именно было оружие в руках у стрелков, но уверены, что стрелять в месте, где постоянно ходят люди, непозволительно. Они желают, чтобы полиция обратила внимание на данную ситуацию. Тем более, что в объектив попали номер автомобиля одного из стрелков и вычислить его будет несложно.

Видео Курьер. Среда. Бердск

Дежурный офицер управления МВД по Новосибирской области Антон Сурнин сообщил 28 января «Курьер. Среда. Бердск», что информация о стрельбе в лесу Бердска в полицию не поступала.

Упражняться в стрельбе можно только в тирах и специально оборудованных помещениях для спортивной стрельбы, отметил Сурнин. Либо на охоте при наличии соответствующего разрешения на отстрел на данной территории.

— В случае совершения преступления или правонарушения необходимо обращаться в полицию. Люди зафиксировали инцидент, сделали видео, написали вам, вышла публикация. Но это был случай, когда действовать нужно было быстро. Люди стреляют непонятно из чего в общественном месте, могут кому-то причинить вред здоровью. Нужно было немедленно звонить в полицию и сообщать. Очевидцы и сейчас могут подать заявление в полицию. По их заявлению проведут проверку. Но есть статистика, которая говорит о том, что значительная часть преступлений на улицах и в общественных местах раскрывается и пресекается по горячим следам. Чем быстрее граждане сообщили, тем больше шансов задержать нарушителей, — объяснил Антон Валерьевич.

За стрельбу на улице в любом случае нарушителей ожидает наказание: от административного до уголовной ответственности. В каждом конкретном случае нужно разбираться, отметил полицейский.

— В подобных ситуациях бердчане немедленно должны обращаться в полицию, — подчеркнул Сурнин.