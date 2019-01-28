Стрельба из оружия по бутылкам в лесу Бердска повлечет уголовную статью

Стрелки упражнялись в меткости в двух метрах от тропы здоровья за дачами в Микрорайоне
Нарушили закон стрелявшие из пистолета и винтовки по бутылкам рядом с тропой здоровья стрелки в Микрорайоне Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 января в 16.30 за дачами в Микрорайоне, вооруженная компания палила по бутылкам. Стреляли из оружия, похожего на винтовку с прицелом, и из пистолета. Бердчане, которые гуляли по тропе здоровья в этот момент, прислали в редакцию короткое видео и фото.
— Возможно, я не в курсе, может, в России уже разрешили открыто гулять с ружьем на плече и палить в местах, где ходят люди? – была возмущена Ирина.
Горожанка с мужем много лет гуляют по этой тропе. По их словам, тут активный «поток» пожилых бердчан, родителей с маленькими детьми, собаководов со своими питомцами. Люди идут дышать воздухом и кормить белочек и птичек. Недалеко от места пальбы – кедрач с кормушками для пернатых и иных обитателей бердского леса.
Бердчане сделали замечание стрелкам, ведь они могут навредить людям и животным, если попадут ненароком в них. Те ответили, что стрелять перестали, когда увидели идущих по тропе людей. Во время разговора из автомобиля вышел мужчина с пистолетом в руках. С ним был ребенок лет 7.
Он стал возмущаться, мол, чем они помешали паре. На что бердчане ответили, что для стрельбы есть тир, а не тропа здоровья.
— Идите, мы вам не мешаем! Хотите вызвать полицию – вперед, вызывайте! – начал злиться вышедший из иномарки.
— Я стала снимать на телефон авто и место стрельбы, и этот, второй, показал мне средний палец, произнеся, а это ты не хочешь снять? – рассказала бердчанка.
Бердчане не могут сказать, какое именно было оружие в руках у стрелков, но уверены, что стрелять в месте, где постоянно ходят люди, непозволительно. Они желают, чтобы полиция обратила внимание на данную ситуацию. Тем более, что в объектив попали номер автомобиля одного из стрелков и вычислить его будет несложно.
Видео Курьер. Среда. Бердск
Дежурный офицер управления МВД по Новосибирской области Антон Сурнин сообщил 28 января «Курьер. Среда. Бердск», что информация о стрельбе в лесу Бердска в полицию не поступала.
Упражняться в стрельбе можно только в тирах и специально оборудованных помещениях для спортивной стрельбы, отметил Сурнин. Либо на охоте при наличии соответствующего разрешения на отстрел на данной территории.
— В случае совершения преступления или правонарушения необходимо обращаться в полицию. Люди зафиксировали инцидент, сделали видео, написали вам, вышла публикация. Но это был случай, когда действовать нужно было быстро. Люди стреляют непонятно из чего в общественном месте, могут кому-то причинить вред здоровью. Нужно было немедленно звонить в полицию и сообщать. Очевидцы и сейчас могут подать заявление в полицию. По их заявлению проведут проверку. Но есть статистика, которая говорит о том, что значительная часть преступлений на улицах и в общественных местах раскрывается и пресекается по горячим следам. Чем быстрее граждане сообщили, тем больше шансов задержать нарушителей, — объяснил Антон Валерьевич.
За стрельбу на улице в любом случае нарушителей ожидает наказание: от административного до уголовной ответственности. В каждом конкретном случае нужно разбираться, отметил полицейский.
— В подобных ситуациях бердчане немедленно должны обращаться в полицию, — подчеркнул Сурнин.
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Если бердчанке ирине заняться нечем, то пусть идет двор свой от снега убирает. Все правильно сделали стрелявшие, слать таких активных. Никакого нарушения формально нет! Стреляли не в городской черте, а в лесу.
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Стреляли не в городской черте, а в лесу, который растет в городской черте?
По кадастру смотрели или по перечеркнутым чертой прямоугольникам «Бердск»
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Нука-нука!!!!! Очень интересно,чем закончится! Прямо очень!
В АГ в лесу альтернативно развитый с травматом гуляет. Стреляет по выгуливаемым собакам и угрожает пистолетом их хозяйкам. Личность установлена, есть свидетели. Так когда пострадавшая обратилась в полицию, ей выписали штраф за выгул собаки в общественном месте. Повторю, место — лес АГ.
А тут, судя по всему, вообще воздушки, которые приравнены к детским игрушкам.
Очень, очень интересно, чем закончится!
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Думаете, что это детки полицаев безнаказанно обучаются стрельбе?
Чтобы потом в школах не промахнуться из домашних дробовиков?
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