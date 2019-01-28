«Студентом года-2019» стала будущий медик из Бердска

25 января, в День студента, в Бердском политехническом колледже выбирали лучших студентов. В этом году за почетное звание боролись 6 претендентов из бердских колледжей и Искитимского центра профессионального обучения.

Яркие и энергичные девушки и молодые люди демонстрировали свои таланты и способности, чтобы очаровать зрителей и жюри.

В короткой презентации активные представители студенчества рассказывали о себе, своих увлечениях и планах на будущее.

Игорь Попов из Бердского политехнического колледжа рассказал, что, занимаясь в театре студии «Балаганчик», сыграл более чем в 30 спектаклях. Его актерское амплуа достаточно обширно: ему одинаково хорошо даются роли бабушек, дедушек, дерева и лося.

Автор видео Елена Белоусова



После стихотворения Евгения Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет» в его исполнении зал долго аплодировал.

Представить себя небольшим видеофильмом решила Анастасия Акимова, студентка первого курса бердского филиала Новосибирского медицинского колледжа. В школе она увлекалась танцами, занималась синхронным плаванием, активно участвовала в олимпиадах и научно-практических конференциях.

Студентка четвертого курса из Бердского электромеханического колледжа Ольга Данилова призналась, что в школе ей было страшно выходить на сцену и заводить новые знакомства. Поступая в колледж, она дала себе слово, что будет меняться. Стала старостой группы, вступила в студенческую команду «Непохожие», на областной конференции по метрологии заняла третье место.

Далее активные студенты озвучили социально значимые проекты. Темы разные, но все они касаются современного человека. «Школа вожатых «Лидер» Яны Астафьевой направлена на поиск инициативных студентов для работы в дошкольных и оздоровительных лагерях. «Чисто-город» Ольги Даниловой главной целью ставит воспитание экологической культуры и бережного отношения к природе.

В проекте «Вич-инфекция без мифов и иллюзий» Анастасия Акимова информирует о способах заражения и профилактике этого заболевания.

По итогам конкурса первое место заняла студентка первого курса бердского филиала Новосибирского медицинского колледжа Анастасия Акимова. Второе место — Алена Покровская (Искитимский центр профессионального обучения). Третье место — Яна Астафьева (Бердский политехнический колледж).

Приз зрительских симпатий получил Игорь Попов (Бердский политехнический колледж).

Анастасия Акимова призналась «Курьер. Среда. Бердск»: она предполагала, что выступит успешно, но первое место оказалось для нее приятным сюрпризом.

Почему она выбрала профессию медсестры девушка рассказала в видеовизитке. В 8 классе, проходя медицинскую комиссию, в девушках в медицинских халатах она увидела профессионально подкованных специалистов, помогающих не только делом, но и словом. И она поняла, что тоже хочет быть медицинской сестрой и помогать людям.

За полгода учебы она стала заместителем старостой группы, вступила в студенческий клуб «Будь здоров» и теперь пропагандирует здоровый образ жизни. Семестр закончила на отлично, и теперь ее цель закончить колледж с красным дипломом.

— Кто-то скажет, что это малооплачиваемая и неперспективная работа, а я отвечу, что это не главное в жизни. Главное, суметь реализовать себя в профессии, которая тебе интересна и несет добро людям. Помогать ближнему — это здорово!- убеждена бердчанка.