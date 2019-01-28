КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1ку на Попова11/2 8-913-471-5939 Евгения
Продам 1ку на Попова11/2 8-913-471-5939 Евгения
продам
Продам студию
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Полиграф доказал «порочащий поступок» экс-главы ГИБДД Новосибирской области

Уволили начальника образования после учительского субботника в Саратове

Сгорел внедорожник Mitsubishi Montero Sport в Микрорайоне Бердска

ФСБ: Не подтвердились сообщения о минировании зданий в Новосибирской области

«Студентом года-2019» стала будущий медик из Бердска

Не хотят жить со взрослыми детьми россияне

Гуаидо договаривается с военными и чиновниками о свержении Мадуро

Стрельба из оружия по бутылкам в лесу Бердска повлечет уголовную статью

Своровала 3,4 млн рублей за год бухгалтер детсада в Новосибирске

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Не хотят жить со взрослыми детьми россияне

Но треть участников опроса считает, что дети должны жить вместе с родителями, поскольку люди в возрасте от 18 до 25 лет еще не готовы к самостоятельной жизни. Да и жилья у них нет.

28.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Не хотят жить со взрослыми детьми россияне

Дети — отдельно, родители — отдельно

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, не вступившие в брак должны жить отдельно от родителей, считает 62 процента россиян.

Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром» 22-28 ноября 2018 года. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше.

Как считают 65 процентов опрошенных, отдельное проживание поможет молодым людям стать самостоятельнее и научит отвечать за свои поступки, приводит данные «Интерфакс». Кроме того, 31 процент респондентов полагают, что это позволяет молодым людям раньше становиться независимыми, включаясь в трудовую жизнь.

Но треть участников опроса все же не согласны с большинством. Они считают, что дети должны жить вместе с родителями, поскольку люди в возрасте от 18 до 25 лет еще не готовы к самостоятельной жизни. Также важным аргументом в пользу такого решения выступает отсутствие у молодых людей собственного жилья и опыта по организации быта. Они могут «пойти по неправильному пути», опасаются респонденты.

Затруднились ответить на поставленный вопрос 9 процентов участников.

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Хлещет вода во дворы и проезды из-за прорыва водовода в Микрорайоне Бердска Полиграф доказал «порочащий поступок» экс-главы ГИБДД Новосибирской области Уволили начальника образования после учительского субботника в Саратове

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика