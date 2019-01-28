Не хотят жить со взрослыми детьми россияне

Полиграф доказал «порочащий поступок» экс-главы ГИБДД Новосибирской области
Уволили начальника образования после учительского субботника в Саратове
Сгорел внедорожник Mitsubishi Montero Sport в Микрорайоне Бердска
ФСБ: Не подтвердились сообщения о минировании зданий в Новосибирской области
«Студентом года-2019» стала будущий медик из Бердска
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Стрельба из оружия по бутылкам в лесу Бердска повлечет уголовную статью
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