Заложили бомбу в здании администрации Искитима

Сотрудников искитимской администрации эвакуировали после сигнала о взрывном устройстве, заложенном в здании, сообщает сегодня, 28 января, сайт «Весь Искитим».

«Час контроля» в администрации Искитимского района, начавшийся в понедельник, как обычно в 9.00, продлился не более десяти минут. Всем сотрудникам пришлось срочно эвакуироваться из-за поступившего сигнала о взрывном устройстве, заложенном в здании.

Сообщение пришло на электронную почту приемной администрации Искитима. В считанные минуты, организованно все сотрудники покинули свои кабинеты. Прибывшие на место оперативные службы – полиция, пожарные – начали проверку.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», поскольку администрации Искитима и Искитимского района находятся в одном здании, вывели представителей власти и города, и района.

Напомним, что мэрию Бердска эвакуировали в сентябре 2017 года после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Тогда в течение нескольких дней атакам «террористов» подверглись санатории, кинотеатр и яхт-клуб, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».