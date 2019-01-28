Вандалы облили краской памятник «вежливым людям» в Крыму
Учителей заставили в 20-градусный мороз убирать снег мешками в Саратове
После звонков о бомбах эвакуируют больницы в Новосибирске
Заложили бомбу в здании администрации Искитима
77% россиян не хотят отдавать Курильские острова Японии
Новые маршруты до городского кладбища пустят в Бердске
Фотомарафон «Мой папа» в «Курьер.Среда.Бердск»
США сняли санкции с компаний Дерипаски
Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Разбил лицо и голову в ДТП с двумя автоледи 8-летний мальчик в Новосибирске