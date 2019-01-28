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Банк Акцепт подключился к новой площадке для продажи непрофильных активов

В январе нового года Банк Акцепт подключился к ресурсу PORTAL DA.

28.01.2019 Нет комментариев
 
Этот шаг делает Банк ближе к инвесторам, поскольку дает возможность не только получить полную информацию по объектам, но и совершить покупку.
PORTAL DA — удобный и эффективный механизм изучения и приобретения объектов для инвестирования, разработанный Сбербанком России. Данная электронная площадка по продаже активов является новым профессиональным инструментом, обеспечивающим продажу непрофильных активов в короткие сроки и по справедливой стоимости.
Инвесторы получают доступ к наиболее интересным активам компаний, находящихся в процедуре банкротства или готовых реализовать имущество с согласия банка. На площадке представлены в основном коммерческая, торговая и производственная недвижимость, автотехника, а также оборудование и товарно-материальные ценности.
Так же актуальный список объектов реализации Банка Акцепт всегда доступен на сайте.
Банк Акцепт подключился к новой площадке для продажи непрофильных активов


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