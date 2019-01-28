Новые маршруты до городского кладбища пустят в Бердске

В начале 2019 года власть Бердска решила создать регулярные муниципальные маршруты до городского кладбища. Один из них пойдет от железнодорожного вокзала, второй — из Микрорайона. Сделано это «в целях улучшения транспортного обслуживания населения».

Путь следования первого маршрута: ул. Вокзальная – ул. Горького – ул. Ленина – ул. Свердлова – ул. Пионерская – ул. Полевая. И присвоен ему номер 2В.

Мэр Бердска Евгений Шестернин своим постановлением приказал начальнику транспортного отдела Надежде Нятиной разработать и утвердить технологическую документацию (расписание, паспорт, схему) муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам №2В «Вокзал – Кладбище».

Аналогичное задание получил транспортный отдел и по новому маршруту регулярных перевозок «Микрорайон – Кладбище».

Его путь следования: ул. Черемушная – ул. Космическая – ул. Лунная – ул. Красная Сибирь – ул. Павлова – ул. Красноармейская – ул. Советская – ул. Пионерская — ул. Полевая. Этому маршруту присвоен номер 2М.

В срок до 15 апреля по заданию мэра необходимо организовать работу транспорта по новым муниципальным маршрутам №2В и 2М, которые будут курсировать до бердского кладбища.