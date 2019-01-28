Сгорел внедорожник Mitsubishi Montero Sport в Бердске

В Бердске в воскресенье вечером горел автомобиль, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

27 января в 22:50 в Бердске загорелся «Митсубиси Монтеро Спорт». В результате пожара огнем повреждены панель приборов, обшивка салона, лобовое стекло автомобиля.

В 22:59 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Причины пожара и ущерб установит дознание.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», автомобили в городе горят регулярно. в том числе в следствие поджога. Но самый крупный «автомобильный» пожар произошел в Бердске перед Новым годом, когда сгорели несколько дорогих машин вместе с СТО, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».