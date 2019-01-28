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Вандалы облили краской памятник «вежливым людям» в Крыму

Пьяного хулигана задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «вандализм».

28.01.2019 Фото: РИА Новости Нет комментариев
 
Вандалы облили краской памятник вежливым людям в Крыму

В Крыму воссоединение с Россией отмечают широко

Памятник «вежливым людям», открытый более двух с половиной лет назад в центре Симферополя, облит красной краской в воскресенье, вандал задержан, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым.

«Сотрудники полиции в Симферополе задержали мужчину, облившего краской памятник «вежливым людям». Гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 214 УК РФ (вандализм)», — говорится в пресс-релизе.

«Вежливые люди» — эвфемизм для обозначения военнослужащих Вооруженных сил России в военной форме без знаков различия, появившихся в Крыму во время подготовки и проведения регионального референдума на полуострове в феврале-марте 2014 года, после которого полуостров вошел в состав РФ.

Отлитый из бронзы памятник появился неподалеку от здания Верховного совета Крыма в июне 2016 года. Композиция состоит из воина в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Автор скульптуры — академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков. Памятник обошелся в 5 млн рублей, собранных в качестве пожертвований.

Крым провел референдум о своем статусе 16 марта 2014 года. Украина его итоги не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия России аннексией и ввели санкции против нее. Москва заявляет, что вопрос Крыма закрыт навсегда, полуостров принадлежит России.

Источник: Интерфакс


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