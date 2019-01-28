Разбил лицо и голову в ДТП с двумя автоледи 8-летний мальчик в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска в ДТП пострадал 8-летний ребенок, сообщили в понедельник в управлении МВД по Новосибирской области.

27 января в 16.10 на улице Титова у дома №203 женщина-водитель автомобиля «Ниссан Примера», следовавшая со стороны улицы Кавказской в направлении улицы Зенитной, совершила наезд на 8-летнего мальчика. Он переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля. После этого ребенка отбросило на автомобиль «Тойота Камри», двигавшийся во встречном направлении, которым также управляла женщина.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также рвано-ушибленные раны головы и лица.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.