Путин отодвинул охранника ФСО ради общения с жителями Санкт-Петербурга

Путин приехал в Петербург, где поздравил россиян с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады
Владимир Путин движением руки остановил охранника, чтобы пообщаться с жителями Петербурга.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудник охраны попытался оградить главу государства от присутствующих, однако президент решил пообщаться с пришедшими на Пискаревское кладбище петербуржцами и пожал некоторым из них руки.
Общению Путина с пришедшими на Пискарёвское кладбище жителями Санкт-Петербурга не помешало даже ФСО. Президент жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы тот не препятствовал петербуржцам общаться с ним pic.twitter.com/ytMRvOcQFF
Путин приехал в Петербург, где поздравил россиян с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады. В Кировске он возложил траурный букет к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, затем посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге и осмотрел военно-историческую выставку, воссоздающую облик улиц и учреждений блокадного Ленинграда.
В своем обращении к россиянам президент назвал снятие блокады великим событием для всего мира и призвал не забывать нечеловеческие испытания, через которые прошли жители города.
В воскресенье отмечается 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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Меня одного тошнит от этой постановочной попсы?
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Хороший понт-дороже денег
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