Путин отодвинул охранника ФСО ради общения с жителями Санкт-Петербурга

Владимир Путин движением руки остановил охранника, чтобы пообщаться с жителями Петербурга.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник охраны попытался оградить главу государства от присутствующих, однако президент решил пообщаться с пришедшими на Пискаревское кладбище петербуржцами и пожал некоторым из них руки.

Общению Путина с пришедшими на Пискарёвское кладбище жителями Санкт-Петербурга не помешало даже ФСО. Президент жестом остановил сотрудника своей охраны, чтобы тот не препятствовал петербуржцам общаться с ним pic.twitter.com/ytMRvOcQFF — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 января 2019 г.

Особое внимание Путина привлекла маленькая девочка, к которой он отдельно подошел поздороваться.

Путин сегодня в Санкт-Петербурге. 75-летие снятия блокады. Для него, как и для всех жителей города, это особенный день. Его отец участвовал в боях за Невский пятачок Опубликовано Кремлевский пул РИА Новости Воскресенье, 27 января 2019 г.

Путин приехал в Петербург, где поздравил россиян с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады. В Кировске он возложил траурный букет к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, затем посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге и осмотрел военно-историческую выставку, воссоздающую облик улиц и учреждений блокадного Ленинграда.

В своем обращении к россиянам президент назвал снятие блокады великим событием для всего мира и призвал не забывать нечеловеческие испытания, через которые прошли жители города.

В воскресенье отмечается 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года и длилась почти 900 дней. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Только три процента из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Источник: РИА Новости