77% россиян не хотят отдавать Курильские острова Японии

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды
Около 77% граждан России выступают против передачи Курильских островов Японии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ. Свою точку зрения опрошенные аргументируют прежде всего тем, что вопрос о принадлежности островов уже решен – они относятся к территории России (29%). Каждый десятый (10%) утверждает, что Россия отвоевала эти острова.
О требовании Японии вернуть часть южных Курильских островов знает большинство россиян (79%). За передачу островов высказались 14% участников опроса, они объяснили это необходимостью заключения мирного договора и развития отношений между странами (7%).
Переговоры с Японией необходимо продолжать столько, сколько потребуется, чтобы прийти к взаимоприемлемому решению, считают 51% (в 2009 г. таких было 35%). Оперативное подписание мирного договора даже в случае ущерба интересам России, как и прекращение взаимодействия с Японией по этому вопросу поддерживает меньшинство (по 13%). Опрос проводился в конце ноября 2018 г. среди 1600 респондентов старше 18 лет.
«Любой намёк на возможность отдать острова Японии вызывает, как правило, возмущенную реакцию общества, – говорит гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. – Люди не понимают, зачем отдавать острова, которые искренне считают российскими, и боятся цепной реакции пересмотра результатов Второй мировой войны, к которым относят и вопрос принадлежности островов». Поэтому главное общественное требование к российско-японским переговорам – не скорое достижение любого результата, а эффективный с точки зрения российских интересов результат, независимо от потраченного времени, заключает Федоров.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.
Спорные острова: между Россией и Японией
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России.
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И против пенсионной реформы не меньше и что?
Не припомню чтобы мнение баранов изменило мнение волка
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