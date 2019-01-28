США сняли санкции с компаний Дерипаски

Минфин США сообщил о снятии санкции в отношении ключевых активов Олега Дерипаски — En+, «Русала» и «Евросибэнерго». Это случилось за несколько часов до истечения срока вступления их в силу. Бизнесмен снизил долю в активах, потеряв контроль. При этом санкции в отношении самого господина Дерипаски продолжают действовать.

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о снятии санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго», говорится в сообщении ведомства. En+, «Русал» и «Евросибэнерго» выполнили условия для исключения из SDN-листа — сократили долю участия Олега Дерипаски в компаниях и ослабили его контроль. Кроме того, «компании также договорились о беспрецедентной прозрачности своей деятельности, взяв на себя обширные, постоянные требования к аудиту, сертификации и отчетности».

Олег Дерипаска и его ключевые активы попали в SDN-list (черный список) 6 апреля 2018 года, после этого граждане и компании из США не могут вести с ними дела. Это затронуло «Базэл» господина Дерипаски, его группу En+, в которой он владел 66% и через которую контролировал 48,13% акций «Русала» и «Евросибэнерго». Санкции должны были вступить в силу в июне, но после начала переговоров по «плану Баркера» (был представлен OFAC экс-министром энергетики Великобритании, независимым главой совета директоров En+ Грегори Баркером и предполагал утрату господином Дерипаской контроля над активами) срок неоднократно смещался, в последний раз до 28 января.

«План Баркера» был сформулирован 27 апреля. Он предусматривает снижение доли Олега Дерипаски в En+ ниже контрольной (сейчас у него 66%) и выведение из управления как холдингом, так и алюминиевой компанией его самого и назначенных им директоров и топ-менеджеров.

19 декабря прошлого года Минфин США официально сообщил, что готов через 30 дней исключить из списков компании En+, «Русал» и «Евросибэнерго», так как бизнесмен согласился сократить свою долю в управлении предприятиями. Демократы пытались заблокировать решение администрации президента Трампа об отмене санкций, однако Сенат США не согласовал резолюцию о блокировке снятия санкций.

При этом «все санкции в отношении Олега Дерипаски продолжают действовать», говорится в сообщении Минфина США. Отметим, среди оставшихся под санкциями активов господина Дерипаски, в частности, группа ГАЗ, срок вступления в силу санкций для которой также неоднократно откладывался (пока до 7 марта). В октябре вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что обсуждаются варианты вывода группы из-под санкций, в том числе вхождение государства или других инвесторов (например, Volkswagen). Но источники “Ъ” полагали, что немцы могут пойти на это уже после решения о снятии санкций (см. “Ъ” от 18 января).

В En+ сообщили, что в рамках снижения доли Олега Дерипаски до 44,95% (голосовать он сможет не более чем 35% акций) швейцарский трейдер Glencore конвертирует принадлежащие ему 8,75% акций «Русала» в 10,55% глобальных расписок En+. Как писал “Ъ, эта сделка готовилась давно, но после включения обоих компаний в SDN-список Минфином США Glencore приостанавливал этот обмен.

Glencore согласился передать свою долю в два этапа: сначала около 2% акций «Русала» будут переданы En+ после исключения из SDN-списка, а оставшиеся 6,75% акций «Русала» — через 12 месяцев, сообщает En+. Также речь идет о передаче части акций En+ ВТБ (те, что ранее находились у него в залоге по кредитам), части — в благотворительный фонд, при этом голосовать по ним будут американские трасты. Совет директоров En+ обновлен: 8 из 12 мест займут независимые кандидаты, согласованные OFAC — шестеро будут гражданами США или Великобритании. В целом эти условия были известны 19 декабря и во многом выглядят как передача контроля над активами Олега Дерипаски США.

Источник: Ъ