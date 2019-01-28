Получить 2000 рублей в любое время могут школьники из многодетных семей в Бердске

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в постановление правительства Новосибирской области от 26 марта 2012 года №154-п «Об установлении Порядка предоставления многодетным семьям ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды обучающихся для обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Теперь обращаться за получением указанной выплаты теперь можно в течение всего года. Размер выплаты составляет 2000 рублей на каждого школьника, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» директор Центра соцпомощи Светлана Казакова. Раньше деньги выдавали в преддверии нового учебного года.

Для получения один из родителей (опекунов, попечителей), указанный в удостоверении многодетной семьи, должен представить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) удостоверение многодетной семьи;

3) справку об обучении в образовательной организации детей, в отношении которых решается вопрос о предоставлении ежегодной денежной выплаты;

4) номер счета кредитной организации (банка) для перечисления ежегодной материальной помощи.

Обращаться за предоставлением выплаты:

в филиал МФЦ в Бердске, микрорайон Радужный, 7/1;

в Центр социальной помощи населению Бердска, ул. Кирова, 2/1, каб. 32, телефоны для консультаций 5-60-51, 5-61-24.