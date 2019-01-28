Полиграф доказал «порочащий поступок» экс-главы ГИБДД Новосибирской области

Сергей Штельмах открывал в Бердске детский автогородок
В субботу, 26 января Центральный районный суд опубликовал решение по иску экс-начальника регионального управления ГИБДД Сергея Штельмаха к руководству МВД «о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки, изменении формулировки увольнения».
История вопроса
Сначала Штельмах в исковом заявлении просил суд признать незаконными результаты проводившейся в отношении него ведомственной служебной проверки, и приказ об его увольнении, который основан на выводах этой проверки. Также он просил суд взыскать 23,8 тыс. руб. зарплаты за время вынужденного прогула, а в 20 тыс. руб. он оценил размер морального вреда. Позже экс-глава Госавтоинспекции изменил исковые требования. Он просил изменить только формулировку увольнения: вместо «за совершение порочащего поступка» на «в связи с выслугой лет, дающей право на пенсию».
Сергея Штельмаха уволили в конце октября. Глава регионального МВД Владимир Колокольцев подписал приказ об увольнении Штельмаха «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Тогда же в отношении него возбудили доследственную проверку. Увольнение Штельмаха связывали с обнаружением у депутата регионального Заксобрания Николая Мочалина удостоверения советника Главного госинспектора безопасного дорожного движения по Новосибирской области. Сам Мочалин рассказал, что это удостоверение получил «давным-давно» в Заксобрании за «помощь водителям». По его словам, он считал выданный документ удостоверением дружинника.
В мотивировочной части решении суда, опубликованном 26 января указано, что проверка подтвердила выдачу Штельмахом пропусков на автомобили и удостоверений «советника главного инспектора безопасности дорожного движения». Владельцев таких пропусков не имели право проверять сотрудники ГИБДД («не подлежат проверке водительские удостоверения, регистрационные документы, путевой лист, перевозимый груз и документы на него, транспортное средство, а также лица, находящиеся в нем»), и привлекать к ответственности в том числе и за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
«Результаты опроса С.В. Штельмаха с использованием полиграфа свидетельствуют о наличии у него корыстной заинтересованности в выдаче упомянутых документов», — указывает судья Наталья Топчилова в решении.
Судья цитирует итоги проверки, в которых указано, что на основании порядковых номеров обнаруженных удостоверений и объяснений самого Штельмаха вероятно, что такие удостоверения выдавались должностными лицами Главка в течение продолжительного времени — порядка пяти лет.
«Истец, выдавая соответствующие удостоверения, поставил под угрозу не только безопасность дорожного движения, но и антитеррористическую защищенность всего региона, создав условия для беспрепятственного провоза взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и иных запрещенных к обороту предметов, тем самым поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан», — сообщается в решении суда.
В итоге суд отказал Штельмаху в иске к МВД и признал его увольнение по статье — «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел» — заслуженным.
«Сам по себе факт использования наименования должности «начальник УГИБДД ГУ МВД России» и гербовой печати в документах, не предусмотренных действующим законодательством, содержащим, фактически, указание подчиненным сотрудникам ГИБДД не выполнять свои служебные обязанности в отношении конкретного круга лиц, подрывает честь и деловую репутацию органов внутренних дел как структуры, чьими основными функциями является защита правопорядка и соблюдение прав и законных интересов граждан», — мотивирует решение судья Центрального районного суда Новосибирска Наталья Топчилова.
Сергей Штельмах работал на посту начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области с 2011 года. До этого в течение пяти лет он занимал должность начальника управления ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, передает РБК.
Ой как все просто. Полиграф и на тебе пожалуйста изобличили во всех смертных грехах. Как все просто. Коли так все просто давайте все руководство города на полиграф. А мэра по делу Проценко проверим. Нее?
23 5
без сомнений можно сделать однозначный вывод- если проверить всех сотрудников МВД на полиграфе, то работать в органам будет не кому. Это не простые слова, это знание системы из нутри. Почему это не делается, можно же по отделения\м, человек по 20-30 проверять каждый месяц, пока не пройдут все, конечно начинать надо с начальника.
Никогда это сделано не будет, потому что придется почти всех выгонять и оставлять здание пустым, да и какой резонанс это будет иметь среди населения- а кто нас контролировал и наказывал, кто нас отправлял в турму…..
18 1
Все сотрудники МВД при трудоустройстве проходят ПФЛ и полиграф.
0 9
Ну да.
А теперь предположите, что за мзду, или сверху приказали, или за рука руку моет (или по каким другим причинам ) — у оператора полиграфа есть возможность манипуляций вопросами — кому обязательно задавать вопросы про взятки, незаконную коррупционную деятельность, прочие нарушения и преступления, а кому — НЕТ.
У вас есть список вопросов и ответов Штельмана при его трудоустройстве?
Вот и фсё.
9 0
Конструктор, не надо голову людям морочить, Во первых проходят ПФЛ до трудоустройства, когда человек еще так сказать не приобщился к системе. Полиграф никто не проходит, это вранье.. ., а проверять надо хотя бы каждые 3-5 лет. Вот тогда меньше будет Захарченко и много, много кого…………………….
Парень после армии…..что должен показать ПФЛ или . Не несите бред тов. Конструктор.
7 0
знаю компанию, в которой при трудоустройстве добровольно(а бывает иначе?) «проходят полиграф». А перед этим «безопасность» проверяет долго и плотно.
Речь о руководящих постах, разумеется.
6 0
Грузчиком в Чистую воду ?
3 0
Один из многих в этой системе МВД, такие же были до него и будут после… Выше руководители, тоже ничуть не лучше. Одним словом система и всякие реформы не помогут, просто вместо одних будут другие, вот и всё.
14 1
Реформы со стороны тех, кто уже в системе — конечно не помогут.
10 0
Ну не может что-то измениться от простого переименования милиции в полицию. Только «бабки» кто-то поднял на замене всевозможных реквизитов, аксессуаров и т.д.
7 0
Не только смена реквизитов была. Ещё и «переаттестация». Всех «сомнительных» элементов — которые могли бороться с тем, что сейчас является «хребтом государства» — выперли. Остались только те, кто «в системе».
6 0