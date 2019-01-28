Полиграф доказал «порочащий поступок» экс-главы ГИБДД Новосибирской области

В субботу, 26 января Центральный районный суд опубликовал решение по иску экс-начальника регионального управления ГИБДД Сергея Штельмаха к руководству МВД «о признании незаконным и подлежащим отмене заключения по материалам служебной проверки, изменении формулировки увольнения».

История вопроса

Сначала Штельмах в исковом заявлении просил суд признать незаконными результаты проводившейся в отношении него ведомственной служебной проверки, и приказ об его увольнении, который основан на выводах этой проверки. Также он просил суд взыскать 23,8 тыс. руб. зарплаты за время вынужденного прогула, а в 20 тыс. руб. он оценил размер морального вреда. Позже экс-глава Госавтоинспекции изменил исковые требования. Он просил изменить только формулировку увольнения: вместо «за совершение порочащего поступка» на «в связи с выслугой лет, дающей право на пенсию».

Сергея Штельмаха уволили в конце октября. Глава регионального МВД Владимир Колокольцев подписал приказ об увольнении Штельмаха «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Тогда же в отношении него возбудили доследственную проверку. Увольнение Штельмаха связывали с обнаружением у депутата регионального Заксобрания Николая Мочалина удостоверения советника Главного госинспектора безопасного дорожного движения по Новосибирской области. Сам Мочалин рассказал, что это удостоверение получил «давным-давно» в Заксобрании за «помощь водителям». По его словам, он считал выданный документ удостоверением дружинника.

В мотивировочной части решении суда, опубликованном 26 января указано, что проверка подтвердила выдачу Штельмахом пропусков на автомобили и удостоверений «советника главного инспектора безопасности дорожного движения». Владельцев таких пропусков не имели право проверять сотрудники ГИБДД («не подлежат проверке водительские удостоверения, регистрационные документы, путевой лист, перевозимый груз и документы на него, транспортное средство, а также лица, находящиеся в нем»), и привлекать к ответственности в том числе и за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

«Результаты опроса С.В. Штельмаха с использованием полиграфа свидетельствуют о наличии у него корыстной заинтересованности в выдаче упомянутых документов», — указывает судья Наталья Топчилова в решении.

Судья цитирует итоги проверки, в которых указано, что на основании порядковых номеров обнаруженных удостоверений и объяснений самого Штельмаха вероятно, что такие удостоверения выдавались должностными лицами Главка в течение продолжительного времени — порядка пяти лет.

«Истец, выдавая соответствующие удостоверения, поставил под угрозу не только безопасность дорожного движения, но и антитеррористическую защищенность всего региона, создав условия для беспрепятственного провоза взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и иных запрещенных к обороту предметов, тем самым поставив под угрозу жизнь и здоровье граждан», — сообщается в решении суда.

В итоге суд отказал Штельмаху в иске к МВД и признал его увольнение по статье — «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел» — заслуженным.

«Сам по себе факт использования наименования должности «начальник УГИБДД ГУ МВД России» и гербовой печати в документах, не предусмотренных действующим законодательством, содержащим, фактически, указание подчиненным сотрудникам ГИБДД не выполнять свои служебные обязанности в отношении конкретного круга лиц, подрывает честь и деловую репутацию органов внутренних дел как структуры, чьими основными функциями является защита правопорядка и соблюдение прав и законных интересов граждан», — мотивирует решение судья Центрального районного суда Новосибирска Наталья Топчилова.

Сергей Штельмах работал на посту начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области с 2011 года. До этого в течение пяти лет он занимал должность начальника управления ГИБДД ГУВД по Новосибирской области, передает РБК.