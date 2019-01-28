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Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

20 февраля мы опубликуем снимки в газете, а вы сможете сделать уникальный подарок своим мужественным дорогим мужчинам.

28.01.2019 Нет комментариев

Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Олег Блинов (второй справа), Луга-3, вч 11596, 1972-1974гг

Для участия в проекте нужно прислать фото вашего родственника, друга, знакомого, который служил в армии или ведет службу в настоящее время.

Расскажите в проекте о своих любимых и друзьях, которые служили в армии или ведут службу в настоящий момент.

Газета «Курьер. Среда. Бердск» и сайт kurer-sreda.ru запускают ежегодный проект «Армейский альбом», посвященный Дню защитника Отечества. Фотоальбом будет опубликован в газете, в группе Вконтакте, и на сайте 20 февраля.

Для участия в проекте нужно прислать фото вашего родственника, друга, знакомого, который служил в армии или ведет службу в настоящее время.

Внимание! Фото должно быть сделано именно во время службы в армии. Не забудьте указать имя и фамилию, а также род войск и войсковую часть, где служил или служит человек.

Фотографии присылайте на наш электронный адрес bkurer@mail.ru с пометкой «Армейский альбом-2019».

Фото принимаем до 15 февраля 2019 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Павел Дедюков (в центре), Владивосток в/ч 2064, 1977 — 1979, на стрельбище.

мл.Сержант Осипов справа
в/ч 26111 г.Курск

Ленинский субботник. перекур.

Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

в\ч 22316

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