Из винтовки и пистолета стреляла на тропе здоровья компания с ребенком в Бердске

27 января в 16.30 за дачами, что впритык к ул.Боровой в Микрорайоне Бердска, вооруженная компания палила по бутылкам. Стреляли из оружия похожего на винтовку с прицелом и из пистолета. Бердчане, которые гуляли по тропе здоровья в этот момент, до сих пор пребывают в шоке и прислали в редакцию короткое видео и фото.

— Возможно, я не в курсе, может, в России уже разрешили открыто гулять с ружьем на плече и палить в местах, где ходят люди? – возмущена Ирина.

Горожанка с мужем много лет гуляют по этой тропе. По их словам, тут активный «поток» пожилых бердчан, родителей с маленькими детьми, собаководов со своими питомцами. Люди идут дышать воздухом и кормить белочек и птичек. Недалеко от места пальбы – кедрач с кормушками для пернатых и иных обитателей бердского леса.

— Когда до дач осталось метров 30, мы услышали выстрелы, — рассказывает свидетель стрельбы. – Глядим, а в паре метров правее тропинки на трех-четырех стеклянных банках стоят зеленые бутылки из-под пива, именно по ним и палят девушка и молодой человек. Когда мы подошли чуть ближе, «пулеметчица» отдала ружье мужчине.

Отдыхающие остановились и сделали замечание, что вы делаете, тут люди ходят, животные бегают, а если вы попадете? На что мужчина сказал, ну вы же сейчас шли, и мы не стреляли!

— Прекращайте стрелять, — обратилась к стрелкам женщина. – Иначе я вызову полицию! Вы уверены, что откуда-нибудь не выскочит ребенок?

В это время из синей Toyota c номером Е 236 ОВ регион 154 вышел еще один молодой человек и мальчик лет семи. В руках у первого был пистолет.

Он стал возмущаться, чем они помешали паре. На что те ответили, что для стрельбы есть тир, а не тропа здоровья.

— Идите, мы вам не мешаем! Хотите вызвать полицию – вперед, вызывайте! – начал злиться вышедший из иномарки.

— Я стала снимать на телефон авто и место стрельбы, и этот, второй, показал мне средний палец, произнеся, а это ты не хочешь снять? – делится бердчанка.



Что это за оружие – пневматика или нет, летальное или нет, супруги не могут сказать. Но, по их мнению, стрелять даже из пневматики там, где ходят люди, взрослые или дети, непозволительно.

— А если пуля от пневматики попадет мне в глаз – выбьет? – риторически спрашивает Ирина. – На видео есть номер авто, по которому можно установить владельца. Я бы хотела, чтобы полиция обратила внимание на эту опасную ситуацию. К тому же ребенок был свидетелем, и потенциально для него будет нормой стрелять там, где ходят люди?

28 января редакция выяснит у правоохранителей, возможно, в России произошли изменения в законах и уже разрешено стрелять по бутылкам из оружия в черте города. И обязательно расскажет читателям. А пока призываем гуляющих по тропе здоровья быть бдительными: люди с винтовкой и пистолетом превратили лес Бердска в тир.