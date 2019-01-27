Из винтовки и пистолета стреляла на тропе здоровья компания с ребенком в Бердске
Девушка, двое мужчин палили из оружия по пивным бутылкам в сотне метров от домов, где живут люди, и в двух метрах от тропы, по которой гуляют микрорайоновцы. Со стрелками был малолетний мальчик. (ВИДЕО)
Компания стреляла по бутылкам в черте Бердска около тропы здоровья, по которой ходят люди. На фото девушка целится из пистолета в бутылку
27 января в 16.30 за дачами, что впритык к ул.Боровой в Микрорайоне Бердска, вооруженная компания палила по бутылкам. Стреляли из оружия похожего на винтовку с прицелом и из пистолета. Бердчане, которые гуляли по тропе здоровья в этот момент, до сих пор пребывают в шоке и прислали в редакцию короткое видео и фото.
— Возможно, я не в курсе, может, в России уже разрешили открыто гулять с ружьем на плече и палить в местах, где ходят люди? – возмущена Ирина.
Горожанка с мужем много лет гуляют по этой тропе. По их словам, тут активный «поток» пожилых бердчан, родителей с маленькими детьми, собаководов со своими питомцами. Люди идут дышать воздухом и кормить белочек и птичек. Недалеко от места пальбы – кедрач с кормушками для пернатых и иных обитателей бердского леса.
— Когда до дач осталось метров 30, мы услышали выстрелы, — рассказывает свидетель стрельбы. – Глядим, а в паре метров правее тропинки на трех-четырех стеклянных банках стоят зеленые бутылки из-под пива, именно по ним и палят девушка и молодой человек. Когда мы подошли чуть ближе, «пулеметчица» отдала ружье мужчине.
Отдыхающие остановились и сделали замечание, что вы делаете, тут люди ходят, животные бегают, а если вы попадете? На что мужчина сказал, ну вы же сейчас шли, и мы не стреляли!
— Прекращайте стрелять, — обратилась к стрелкам женщина. – Иначе я вызову полицию! Вы уверены, что откуда-нибудь не выскочит ребенок?
В это время из синей Toyota c номером Е 236 ОВ регион 154 вышел еще один молодой человек и мальчик лет семи. В руках у первого был пистолет.
Он стал возмущаться, чем они помешали паре. На что те ответили, что для стрельбы есть тир, а не тропа здоровья.
— Идите, мы вам не мешаем! Хотите вызвать полицию – вперед, вызывайте! – начал злиться вышедший из иномарки.
— Я стала снимать на телефон авто и место стрельбы, и этот, второй, показал мне средний палец, произнеся, а это ты не хочешь снять? – делится бердчанка.
Что это за оружие – пневматика или нет, летальное или нет, супруги не могут сказать. Но, по их мнению, стрелять даже из пневматики там, где ходят люди, взрослые или дети, непозволительно.
— А если пуля от пневматики попадет мне в глаз – выбьет? – риторически спрашивает Ирина. – На видео есть номер авто, по которому можно установить владельца. Я бы хотела, чтобы полиция обратила внимание на эту опасную ситуацию. К тому же ребенок был свидетелем, и потенциально для него будет нормой стрелять там, где ходят люди?
28 января редакция выяснит у правоохранителей, возможно, в России произошли изменения в законах и уже разрешено стрелять по бутылкам из оружия в черте города. И обязательно расскажет читателям. А пока призываем гуляющих по тропе здоровья быть бдительными: люди с винтовкой и пистолетом превратили лес Бердска в тир.
На авто заехали в лес и стали стрелять по пивным бутылкам
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Наркоманы микрорайоновские наверно.
1 1
Токсикоманы центровские наверное
0 0