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Ответственность за фашизм: 12 млн евро выделит блокадникам Германия

ФРГ сделала добровольный жест — деньги пойдут на модернизацию госпиталя для ветеранов войны и пережившим блокаду жителям Санкт-Петербурга.

27.01.2019 Фото: РИА Новости 2 коммент.
 
Ответственность за фашизм: 12 млн евро выделит блокадникам Германия

Люди несут цветы к стелам Ленинграда

Главы МИД Германии и России, Хайко Маас и Сергей Лавров, приветствуют решение правительства ФРГ выделить 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны и создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для людей, переживших блокаду Ленинграда, в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное германским МИД.

«Сегодня, 75 лет назад, Ленинград, нынешний Санкт-Петербург, был полностью освобожден советскими войсками от блокады немецким вермахтом, которая вошла в историю как жестокое преступление против целого города и его населения. Так завершилось продолжавшееся 872 дня время смерти, голода и страданий, в ходе которого более одного миллиона человек погибли. Мы, министры иностранных дел Федеративной Республики Германии и Российской Федерации, приветствуем решение федерального правительства Германии, основанное на признании ответственности за совершенное от немецкого имени беззаконие в те годы, сделать добровольный гуманитарный жест в отношении еще живущих жертв блокады в форме выделения 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов войны и создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для жертв блокады в Санкт-Петербурге», — говорится в заявлении министров.

«Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран, как основе наших двухсторонних отношений в будущем», — говорится в заявлении.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, «Дорога жизни», по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, полностью снята 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе называлось число в 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске сейчас живут 13 блокадников и один защитник Ленинграда.


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(2) Комментариев

  1. Новый мэр

    А Лаврову не стыдно деньги получать? Своим ветеранам не можем госпиталь отремонтировать, ну да куда важней Мадуро помочь :-| . Великое государство решает социальные вопросы по СМС :-!

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    • Поросёнок Пётр

      Лаврову стыдно??? *LOL*
      За всю эту братию Соловьёв отдувается, бывало после очередных рассказов про проклятый Запад уедет в свои итальянские дворцы на озере Комо, сидит, пьёт виски и ему тааааак стыдно на всех, так стыдно, что запрещённый хамон в рот не лезет :-D

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