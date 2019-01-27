Екатерина Четошникова о зарплате учителя: ничего из себя не представляю, но хочу Mercedes
Очередной дубль макарошек: «Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе».
Алтайская чиновница пояснила свои слова о «завышенных требованиях» учителей
Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, сравнившая желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes, объяснила РИА Новости свое резонансное высказывание исключительно собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.
В пятницу в региональном издании Amic.ru вышло интервью с главой молодежи Алтая Четошникова. В нем чиновница, отвечая на вопрос о начинающих учителях, получающих девять тысяч рублей, призвала всех педагогов к адекватности. «Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе», — сказала она.
«Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию – та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», — заявила РИА Новости Четошникова.
Она подчеркнула, что ей «конечно, хочется, чтобы наша молодежь жила лучше, имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату». По ее словам, мир и жизнь сегодня динамично меняются, открывая для всех возможности, «которые предыдущие поколения себе и не представляли».
«Поэтому, конечно, хочется всего и быстро. Наверное, старшим поколениям это не привычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной», — заключила Четошникова.
Екатерина Четошникова родилась 22 января 1980 года в Барнауле, в 2002 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «Педагог-психолог. Учитель английского языка». С 2012 года занимала должность проректора по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», а в ноябре 2018 года назначена начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.
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Ещё одно,, чудо,,.
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Чинуши уже просто не могут остановиться в этом всероссийском конкурсе чиновного цинизма, что сказать, слуги народа, живущие за нас счёт
Нужно меньше есть, государство не просило вас рожать, макарошки стоят одинаково, денег нет, всего вам хорошего, 9000 нормальная зарплата……..ну, кто следующий?
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А помните?
«Месье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.»
Жаль не повторится.
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Да, мерседес, и сразу!!! Учитель должен УЧИТЬ детей, заниматься ими и посвящать себя учёбе за достойную зарплату! А не сидеть и думать чем сегодня накормить семью.
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