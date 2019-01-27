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Екатерина Четошникова о зарплате учителя: ничего из себя не представляю, но хочу Mercedes

Очередной дубль макарошек: «Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе».

27.01.2019 Фото: ИА «Амител» 4 коммент.
 
Екатерина Четошникова о зарплате учителя: ничего из себя не представляю, но хочу Mercedes

Алтайская чиновница пояснила свои слова о «завышенных требованиях» учителей

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, сравнившая желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes, объяснила РИА Новости свое резонансное высказывание исключительно собственным опытом и намерением помочь молодежи в реализации всех талантов.
В пятницу в региональном издании Amic.ru вышло интервью с главой молодежи Алтая Четошникова. В нем чиновница, отвечая на вопрос о начинающих учителях, получающих девять тысяч рублей, призвала всех педагогов к адекватности. «Завышенные требования – это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача – работать с молодежью в этом вопросе», — сказала она.
«Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию – та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом», — заявила РИА Новости Четошникова.
Она подчеркнула, что ей «конечно, хочется, чтобы наша молодежь жила лучше, имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату». По ее словам, мир и жизнь сегодня динамично меняются, открывая для всех возможности, «которые предыдущие поколения себе и не представляли».
«Поэтому, конечно, хочется всего и быстро. Наверное, старшим поколениям это не привычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной», — заключила Четошникова.

Екатерина Четошникова родилась 22 января 1980 года в Барнауле, в 2002 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «Педагог-психолог. Учитель английского языка». С 2012 года занимала должность проректора по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», а в ноябре 2018 года назначена начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.


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(4) Комментариев

  1. аноним

    Ещё одно,, чудо,,.

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  2. Поросёнок Пётр

    Чинуши уже просто не могут остановиться в этом всероссийском конкурсе чиновного цинизма, что сказать, слуги народа, живущие за нас счёт *PARDON*
    Нужно меньше есть, государство не просило вас рожать, макарошки стоят одинаково, денег нет, всего вам хорошего, 9000 нормальная зарплата……..ну, кто следующий?

    Thumb up 5 Thumb down 0

  3. Аноним

    А помните?
    «Месье, же не манж па сис жур. Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.»
    Жаль не повторится.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Эрвин

    Да, мерседес, и сразу!!! Учитель должен УЧИТЬ детей, заниматься ими и посвящать себя учёбе за достойную зарплату! А не сидеть и думать чем сегодня накормить семью.

    Thumb up 6 Thumb down 0

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