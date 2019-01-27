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Заменить туалетную бумагу на миску с водой призывают в Германии

Однако вместо мисок с водой «избалованным» европейским жителям можно использовать биде. В Германии в среднем каждая семья в год расходует 93 рулона туалетной бумаги.

27.01.2019 Фото: pixabay.com 2 коммент.
 
Заменить туалетную бумагу на миску с водой призывают в Германии

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены

Каждый год люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги, не задумываясь о том, как сильно это вредит нашей планете. Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
По ее словам, только в Германии в среднем каждая семья в год расходует 93 рулона туалетной бумаги.

При этом современные требования к этому средству гигиены слишком высоки. Компании отказываются использовать старую бумагу в производстве и закупают свежую древесину.

Автор отмечает, что подобное расточительство ведет к большим проблемам с экологией, поэтому людям следует поберечь лес и рассмотреть другие варианты гигиены.

«Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом. В них можно и сполоснуть пальцы», –– отмечает Тиде.

Однако вместо мисок с водой журналистка предлагает «избалованным» европейским жителям использовать биде. По ее словам, этот способ гораздо экономней.

Так, для производства бумаги приходится закупать древесину (преимущественно в Латинской Америке). Оттуда ее необходимо поставить, затем переработать. При этом саму туалетную бумагу потом смывают водой. В случае использования биде расходоваться будет только вода.

Источник: Известия

 


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Россияне не прочь пользоваться биде, да только в некоторых «стойлах для коров» унитаз не входит, не то что биде! :-D :-D :-D

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  2. Аноним

    Хвост виляет собакой. Вот оно влияние на немцев африканцев.
    Предлагаю бизнес идею — делать т.бумагу не из березы, а из бамбука.Он быстро растет, а удобрять его можно той же б/у бумагой.

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