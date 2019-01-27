Заменить туалетную бумагу на миску с водой призывают в Германии

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Влетела в стену «Пивной лагуны» Honda Civic из Томска в Бердске
Россияне не прочь пользоваться биде, да только в некоторых «стойлах для коров» унитаз не входит, не то что биде!
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Хвост виляет собакой. Вот оно влияние на немцев африканцев.
Предлагаю бизнес идею — делать т.бумагу не из березы, а из бамбука.Он быстро растет, а удобрять его можно той же б/у бумагой.
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