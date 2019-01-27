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Мэр Бердска: Запад искажает правду о Второй мировой войне

Открытый урок к 75-летию снятия фашистской блокады с Ленинграда провели для бердских школьников. В городе осталось 13 блокадников и один защитник города на Неве.

27.01.2019 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска 2 коммент.
 
 

Мэр Бердска: Запад искажает правду о Второй мировой войне

Блокадные 125 граммов хлеба

Запад искажает и замалчивает роль народов Советского Союза в деле победы над фашизмом, заявил мэр Бердск Евгений Шестернин 25 января школьникам во время открытого урока истории, который прошел во Дворце культуры «Родина».

Он был приурочен к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Урок начался с показа сюжета журналистов RT, которые просили жителей западных стран назвать государства, сыгравшие главную роль в победе над нацистами во Второй мировой войне. Только незначительное число опрошенных вспомнило, что Советский Союз также был в числе стран-победительниц, а главная роль в победе отдали Америке.

-Меня просто как человека тронули кадры в начале. Я сам воочию за границей, в Праге, видел комментарий о Великой Отечественной войне и таблицу «Освобождали американцы», — рассказал глава Бердска.

Западный обыватель далек от реальной истории Второй мировой войны, считает Шестерни, но граждане России должны знать правду и чтить наших предков.

-Историю надо знать. И то, что мы проводим уроки, и то, что интервью в начале фильма вы видели… Вы их видели? Ответы видели! Насколько они далеки от той правды, люди просто не понимают реальности тех событий, — заявил Евгений Анатольевич.

Школьникам, кроме того, показали интервью жителей блокадного Ленинграда, собранные в рамках проекта «Блокада. Голоса». По мнению главы Бердска, именно рассказы блокадников позволят ребятам дать правильный ответ на вопрос, какой же народ внес наибольший вклад в Победу.

Сегодня, 27 января, исполняется 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почти 900 дней страшных испытаний, выпавших на долю ленинградцев… Ужасы голода и постоянной бомбежки, смерть близких и родных, безысходность… Все это смогли отразить в мероприятии его устроители. Живые голоса блокадников и их истории, которые ужасны для всех и трагичны каждая по-своему, звучали с экрана.

В зале присутствовали бердчане, которым довелось на себе ощутить весь безумный страх событий того времени. Медали к 75-летию снятия блокады и благодарственные письма им вручил Евгений Шестернин, сообщили в пресс-центре мэрии.

-Есть такое понятие, что мы привыкли слышать 9 мая песни с Днем Победы, это праздник. Так вот у вас сегодня тоже праздник. Дорогие наши ветераны! Только вы знаете, чего этот праздник стоит… Что пережили вы — этого невозможно передать. Я искренне благодарен организаторам нашего открытого урока. Вы, ветераны — наша живая история. И историю надо знать! Не перевирать её, а знать! Я низко кланяюсь вам! — сказал мэр.

Можно с уверенностью сказать, что урок школьники они усвоили. И ещё порядка 200 юных бердчан могут с гордостью рассказать друзьям и сверстникам, чего стоила победа в той страшной войне и , главное — кто вышел из нее победителем.

Защита осажденного города – это легендарный пример стойкости и мужества, который вызвал и вызывает восхищение и навсегда останется в памяти поколений.

Выстоять Ленинграду помогала вся страна. Город защищали представители всех регионов нашей Родины. По льду Ладожского озера с «большой земли» в осажденный город шли машины с продовольствием. Эвакуированных ленинградцев принимали жители других городов, областей, районов. Не оставались в стороне и бердчане.

В Бердске проживают 13 жителей блокадного города на Неве и 1 защитник Ленинграда – Василий Павлович Сорокин.

 


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Запад живёт настоящим, и смотрит в будущее

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  2. Поросёнок Пётр

    Опять этот проклятый Запад >:o
    Делать какие либо выводы на основе репортажей
    «журналистов» пропагандистов Рашитудея, о да товарищ Шестернин, так держать, а то мы не знаем как делаются подобные разжигающие эмоции опросы и репортажи ;)
    А для лучшего понимания «правды о войне» и вообще истории советского периода, нам помогло бы раскрытие государственных архивов за 20 век, особенно спецслужб, но, значительный массив оных остаётся засекреченным как минимум до 2044 года и понятно почему, там много всего интересного может обнаружится, о чём государство говорить и вспоминать не хочет, а то официозная историография может пострадать 8)

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