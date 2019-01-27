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Взрыв газа: Один погиб и 22 обожжены на пожаре в кафе Саратовской области

Среди пострадавших есть маленькие дети. СКР возбудил уголовное дело. По предварительным данным, в подсобке кафе в Лысых Горах, где отмечали юбилей, произошла утечка газа.

27.01.2019 Фото: СКР Нет комментариев
 
Взрыв газа: Один погиб и 22 обожжены на пожаре в кафе Саратовской области

На месте происшествия

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия в одном из кафе Лысогорского района, сообщили в воскресенье в главке Следственного комитета.

26 января в следственные органы поступило сообщение о хлопке газового баллона в кафе поселка Лысые Горы, в результате которого пострадали люди. По данному факту СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, в кафе, которое принадлежит женщине — индивидуальному предпринимателю, проходило празднование юбилея одного из местных жителей. В подсобном помещении заведения хранился газовый баллон. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка его содержимого, в результате чего раздался хлопок с последующим возгоранием.

Предварительно, в результате происшествия 22 гостям заведения был причинен вред здоровью различной степени тяжести, 14 из них были госпитализированы, один мужчина скончался. По сообщениям СМИ, серьезно обгорели двое детей в возрасте 4 и 6 лет.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России. Проводятся допросы руководства заведения, персонала, а также свидетелей произошедшего. Изымается необходимая документация, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Следствие установит все обстоятельства произошедшего и даст правовую оценку действиям лиц, по вине которых произошла трагедия.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после трагических взрывов бытового газа в Магнитогорске и Шахтах, бердская власть начала проверять 11 многоквартирных домов, оснащенных газовым оборудованием.


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