Париж, Мадрид и Берлин готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, если действующий глава государства Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит новые выборы, пишет РИА Новости.

Об этом практически одновременно объявили президент Франции Эммануэль Макрон, испанский премьер Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц.

«Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса», — написал Макрон в Twitter.

Санчес и Фиц выступили с аналогичными заявлениями.

«Мы не хотим ставить или свергать правительство в Венесуэле. Мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле», — добавил испанский премьер.

Фиц, в свою очередь, подчеркнула, что власти Германии «тесно работают с европейскими партнерами» по ситуации в Венесуэле.

Заявления Франции, Германии и Испании прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — написала она в Facebook.

Госпереворот в Венесуэле

С середины недели в Венесуэле проходят массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его уже признали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Парагвай, Грузия, Албания и некоторые другие страны.

Мадуро назвал происходящее государственным переворотом, а Гуаидо — «марионеткой США». Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и потребовал от американских дипломатов покинуть Венесуэлу, но госсекретарь Майк Помпео отказался признать это требование.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.