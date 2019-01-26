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Париж, Мадрид и Берлин готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

26.01.2019 Фото: Reuters Нет комментариев
 
Париж, Мадрид и Берлин готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы

Париж и Мадрид заявили о готовности признать президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов

Париж, Мадрид и Берлин готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, если действующий глава государства Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит новые выборы, пишет РИА Новости.
Об этом практически одновременно объявили президент Франции Эммануэль Макрон, испанский премьер Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц.
«Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса», — написал Макрон в Twitter.
Санчес и Фиц выступили с аналогичными заявлениями.
«Мы не хотим ставить или свергать правительство в Венесуэле. Мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле», — добавил испанский премьер.
Фиц, в свою очередь, подчеркнула, что власти Германии «тесно работают с европейскими партнерами» по ситуации в Венесуэле.
Заявления Франции, Германии и Испании прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — написала она в Facebook.
Госпереворот в Венесуэле
С середины недели в Венесуэле проходят массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его уже признали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Парагвай, Грузия, Албания и некоторые другие страны.
Мадуро назвал происходящее государственным переворотом, а Гуаидо — «марионеткой США». Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и потребовал от американских дипломатов покинуть Венесуэлу, но госсекретарь Майк Помпео отказался признать это требование.
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.


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